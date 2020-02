Les fans sont tellement contrariés par Warcraft III: Reforged que Blizzard a offert des remboursements

Il semble que Blizzard n’ait pas été en mesure de sortir de la bosse dans laquelle il est tombé depuis longtemps et le dernier scandale entourant l’entreprise a à voir avec les débuts de Warcraft III: Reforged, remasterisation de la légendaire tranche qui a fait ses débuts en 2002 et que Il a été décrit comme une proposition intéressante pour les fans. En ce sens, le lancement du jeu n’a pas répondu aux attentes du public et Blizzard a pris des mesures en la matière offrant des remboursements immédiats.

Selon un rapport de Polygon, après quelques jours sur le marché, Warcraft III: Reforged et Blizzard sont déjà sur un terrain instable car la communauté n’est pas satisfaite du résultat, tant dans la partie technique, que dans les modifications qui ont été apportées en termes de créations de joueurs. En ce sens, les utilisateurs ont déclaré sur reddit que la réponse de Blizzard a été d’offrir des remboursements directs et simples à ceux qui ne veulent plus mettre la main sur le jeu.

Les informations indiquent qu’il suffit aux joueurs d’entrer ce lien avec leur compte Warcraft pour demander leur remboursement immédiat si Warcraft III: Reforged n’a pas été à leur satisfaction. Jusqu’à présent, on ne sait pas s’il y a une limite d’heures de jeu, car les utilisateurs ont déclaré qu’en dépit de 5 heures ou plus de jeu, le remboursement était appliqué sans problème.

Parmi les problèmes qui ont donné lieu à parler de Warcraft III: Reforged, il y a les détails techniques et graphiques, ainsi que l’équilibre et la mécanique, que les fans considèrent non seulement loin de la proposition originale, mais aussi de ce qui a été présenté et promis en 2018. De plus, les joueurs étaient ennuyés de savoir qu’ils devaient désormais attribuer des “droits moraux” aux cartes créées, ce qui n’existait pas dans la version originale, qui a grandi grâce à la communauté.

Warcraft III: Reforged est disponible sur PC et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à ce retour gâté de l’un des classiques du jeu PC.

