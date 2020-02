Les fans veulent Willem Dafoe comme nouveau Joker DCEU

Après avoir vu les deux partager du temps à l’écran Le phare, de nombreux fans demandent que Robert Pattinson et Willem Dafoe set rassembler une fois de plus Batman et le Joker dans The Batman. Le nom de Dafoe Il joue depuis longtemps parmi les fans de DC, qui l’ont déjà choisi comme favori pour incarner l’ennemi juré de Chevalier de la nuit. Maintenant que Pattinson sera le prochain Batman, l’idée que Dafoe interpréter le nouveau blagueur Il a refait surface une fois de plus dans la communauté.

Pour l’instant, il n’y a même pas de preuve que le Clown Prince of Crime apparaîtra dans The Batman Avec autant de méchants déjà confirmés pour apparaître dans ce prochain long métrage, apportez le blagueur le casting pourrait être trop. Pourtant, si le film réussit, il y a une énorme chance que Pattinson mettre le costume de Chevalier de la nuit pour faire face à d’autres méchants, y compris les Blagueur.

Curieusement, Dafoe a déjà été envisagée une fois pour interpréter blagueur sur grand écran Selon l’acteur, Sam Hamm, scénariste pour Batman 89«, Son nom figurait sur la liste des candidats car à l’époque il avait le bon sens. Cependant, parce que Burton J’avais déjà profilé Jack Nicholson, Dafoe Il n’a pas eu l’occasion de parler au réalisateur pour le rôle.

Le batman aura lieu au cours de la deuxième année de Bruce Wayne comme le redoutable Gardien de la ville gothique, ce ne sera donc pas nécessairement une histoire d’origine. Si vous voulez voir à quoi cela ressemblera Pattinson avec lui Frappeur, puis suivez ce lien.

