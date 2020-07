Les figurines Dragonball sont encore plus cool avec de nouveaux travaux de peinture

Annonces :

Kotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Vous savez comment rendre les figurines et les statues Dragonball déjà badass encore plus belles? Demandez à des artistes incroyablement talentueux d’ajouter une nouvelle couche de peinture.

Auparavant, nous avons vu de la peinture de style anime sur des modèles Gundam, et aujourd’hui, regardons-les sur Dragonball – à savoir, comment repeindre les statues et les figurines peut les rendre encore plus cool.

Voici quelques exemples de Twitter.

G / O Media peut recevoir une commission

Si vous êtes curieux de savoir comment une repeinture peut changer une figure, cet organigramme devrait aider à expliquer:

Cependant, tous les repeints ne cherchent pas à s’inspirer de l’anime, comme le repeindre Goku inspiré d’une couverture de manga.

Voici une comparaison fascinante. Quelle version aimez-vous le mieux?