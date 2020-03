Les figurines LEGO de Super Mario interagiront-elles avec Nintendo Switch?

Nintendo a confirmé cette semaine un partenariat avec LEGO pour lancer des figurines interactives Super Mario. La nouvelle a ému les fans de la marque, impatients d’en savoir plus sur cette collection et toutes ses fonctions.

Heureusement, Jonathan Bennink, responsable de la conception numérique du projet, a révélé de nombreux détails sur les personnages de Super Mario. Lors d’une interview avec The Brothers Brick (via Nintendo Everything), la créatrice a détaillé certaines caractéristiques des nouveaux jouets et a parlé de leur relation avec Switch.

Super Mario LEGOs sera plus que de simples figurines à construire

Comme révélé dans sa bande-annonce de présentation, les figurines Super Mario seront différentes des autres produits LEGO, car elles intégreront la technologie numérique. Bennink a révélé que LEGO a collaboré avec Nintendo pour rendre cela possible.

Grâce à cette initiative, la figure de Mario aura des écrans dans les yeux, dans sa bouche et sur la partie de son ventre. De plus, le jouet aura un capteur optique qui détectera diverses informations sur le jeu en général.

Cela montrera combien de pièces ont été collectées, le temps qu’il vous reste pour terminer un niveau conçu et d’autres types d’interactions. La figurine aura un cor et un autre capteur de couleur en bas, avec lesquels vous pourrez détecter les différents types de blocs LEGO.

Certaines pièces de l’ensemble intégreront des codes-barres, que la figure peut détecter pour activer divers types de réactions. En raison de cette technologie, beaucoup s’attendent à ce que les chiffres soient quelque peu compatibles avec Switch.

Bennink a été clair et a déclaré que la figure de Mario ne pourrait pas interagir avec la console hybride ou avec toute autre plate-forme Nintendo. De plus, le produit en tant que tel n’était pas conçu comme un jeu vidéo, mais comme un moyen de trouver de nouvelles façons de jouer.

Nintendo supervise de près la création de Super Mario LEGOs

Comme beaucoup l’imaginent, Nintendo supervise de près tout ce qui concerne le produit, car après tout, c’est sa franchise la plus populaire. Bennink a révélé que le design final avait fait l’objet d’une réflexion approfondie et que Nintendo était très précis sur les couleurs à utiliser dans les figures.

Initialement, la collection devait avoir plus de détails jaunes pour faire référence à LEGO. Cependant, un mélange entre les couleurs des deux sociétés a été choisi par la suite. Le rouge était essentiel en raison de la conception de Mario et de Nintendo en général.

Quant au prix, il n’a pas encore été dévoilé, mais Bennink a commenté qu’ils cherchaient un équilibre entre coût et technologie afin que les chiffres soient accessibles à tous. Enfin, il a été révélé que le produit s’adresse principalement aux enfants de plus de 6 ans.

Bennink a assuré qu’il y avait des surprises sur le chemin d’être annoncées prochainement, l’une d’entre elles sera liée à la possibilité de détacher différentes parties des personnages, comme la tête de Mario. La collection fera ses débuts cette année. Trouvez plus d’informations sur Nintendo ici.

.