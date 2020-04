Les films du MCU et de Disney ont déjà une nouvelle date de sortie en salles

Les sociétés cinématographiques commencent lentement à se remettre des retards causés par le coronavirus. Disney a annoncé de nouvelles dates pour les films qu’ils avaient prévus pour cette année et une partie de 2021. Les bandes MCU ont principalement fait l’objet d’une tournée. Veuve noire, un film qui entamera la quatrième phase de cet univers cinématographique, lieu de sortie en mai, Maintenant, nous le verrons dans les salles jusqu’au 6 novembre 2020, date originale de The Eternals.

De son côté, The Eternals sortira désormais en salles le 21 février 2021, date à laquelle Shang-Chi et la légende des dix anneaux devaient être présentés. Shang-Chi prend maintenant la date du 7 mai 2021, qui appartenait au docteur Strange dans le multivers de la folie

La suite de Doctor Strange est déplacée au 5 novembre 2021, qui déplace Thor: Love And Thunder au 28 février 2022. Black Panther 2 est toujours prévu pour le 8 mai 2022, tandis que Captain Marvel 2 est avancé de deux semaines, jusqu’au 8 juillet 2022.

Quant aux films en dehors du MCU, la version live-action de Mulan, qui devait sortir en salles en mars, sera maintenant présenté jusqu’au 24 juillet 2020. De cette façon, Jungle Cruise se déroule pendant un an sur le calendrier et se poursuivra jusqu’au 30 juillet 2021.

Indiana Jones 5 a également été repoussée d’un an, du 9 juillet 2021 au 29 juillet 2022. Free Guy passe de juillet à 11 décembre 2020. West Side Story de Steven Spielberg et The Last Duel de Ridley Scott restent programmés respectivement le 18 décembre et le 25 décembre.

Enfin, The French Dispatch de Wes Anderson est passé de sa date de sortie initiale du 14 juillet au 16 octobre 2020. Malgré ces changements, Disney n’a pas encore fixé de nouvelles dates de sortie pour The New Mutants., L’histoire personnelle de David Copperfield, Antlers et Woman in the Window, ce sont tous des films Fox.

En parlant de cinéma, le film Uncharted, Morbius et Ghostbusters: Afterlife a également été retardé. Sur des questions similaires, en raison de COVID-19, la distribution de la ligne de vêtements Levi’s x Super Mario a été indéfiniment reportée en Amérique.

Via: IGN

.