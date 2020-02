Les forums de la communauté PlayStation vont disparaître ce mois-ci

Il ne reste plus beaucoup de vie Forums officiels de la communauté PlayStation. Sony Vous annulerez ces forums le 27 février de ce mois. En tant que telle, la plate-forme ne fonctionnera plus comme «babillard officiel pour la communauté PlayStation». Au lieu de cela, les fans devront vivre virtuellement à travers les réseaux sociaux de la marque.

Une publication sur la page officielle des forums d’un membre de Prise en charge PlayStation Il a partagé les nouvelles. Le bref message se lit comme suit:

“À partir du 27 février, les forums PlayStation.com ne seront plus disponibles. Nous vous invitons à poursuivre la conversation via le PlayStation.Blog, Twitter et Instagram. »

Au moment de la rédaction, Sony Il ne fournit toujours pas de raison pour laquelle ils fermeront cette plate-forme. Cependant, cela est probablement dû à la façon dont les fans ont interagi entre eux ces dernières années. Ou peut-être que les informations dont dispose Sony sur ces forums indiquent qu’il ne vaut plus la peine de continuer à investir du temps et des ressources pour maintenir la plate-forme en vie.

En parlant de fermeture, Sony a récemment fermé une autre étude L’Angleterre, avant même de pouvoir révéler le jeu sur lequel ils travaillaient.

Source: Blog PlayStation

.