Les forums officiels PlayStation sont supprimés

Les forums de la communauté PlayStation sont en cours de fermeture. La brève annonce publiée par le responsable de la communauté Groovy_Matthew encourage les utilisateurs à “continuer la conversation via PlayStation.Blog, Twitter, Facebook et Instagram” à la place.

Les forums PlayStation, qui ont largement servi d’aide et de support aux personnes qui ont rencontré des problèmes avec leurs appareils et comptes PlayStation ces derniers temps, ne seront plus actifs à partir du 27 février.

Il semble que Sony ferme les forums d’assistance dans toutes les parties de son entreprise, car les forums Sony Xperia ferment également.

Avec l’influence croissante des médias sociaux, les forums deviennent moins populaires. Bien qu’il soit encore surprenant lorsque BioWare a fermé ses forums en 2016, peu dans les commentaires ci-dessous cette annonce semblent choqués.

La PlayStation devrait avoir un grand 2020, avec le lancement de la PlayStation 5 prévu plus tard cette année. Cependant, nous ne savons pas encore quand la console sera dévoilée, d’autant plus que Sony saute l’E3 en 2020.

