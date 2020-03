les frontières entre le flou hardcore et décontracté

“La chose DOOM et Animal Crossing est un acte de coexistence et un signe que nous avons fait des progrès même si c’est un petit pas.”

Ça arrive de temps en temps, et j’imagine que ça va se reproduire, mais je me souviens comment la première vague des gros mégatons de smartphone, de Candy Crush ou Angry Birds, s’est accompagnée du sarcasme de ce qu’on appellejoueurs hardcore. Et si ce n’étaient pas de vrais jeux, et si les gens qui les jouaient ne ressentaient pas les couleurs, et si, et si. Gone Home n’était pas un vrai jeu vidéo, mais j’imagine que cela a plus à voir avec le fait qu’il y avait des lesbiennes.

Pendant près d’un mois, la blague a été que le20 marsÀ partir de l’année de notre Lord 2020 Animal Crossing: New Horizons et DOOM Eternal sont sortis. La dualité de l’être humain, des toutous buvant du whisky sur une île paradisiaque et des démons hurlant de douleur sous le cri d’une tronçonneuse. Les retards de The Last of Us: Part II ou Final Fantasy VII Remake s’accompagnent de l’inévitable blague que personne ne pouvait regarder cette paire dans les yeux, ce quiTom nooket leTueur mauditIls étaient si puissants qu’aucun concurrent n’osait se rapprocher de leur portée. Il y a des blagues à la cannelle tenant un fusil de chasse et le Doom Slayer buvant du café sur un tapis, des gens qui achètent Animal Crossing au rythme de Rip and Tear, et des joueurs de DOOM debout sur le chemin du retour pour admirer la beauté d’une fleur.

Si nous pouvons accepter Animal Crossing, nous pourrons peut-être accepter de nouveaux locaux à l’avenirC’est une comédie, évidemment, mais le sujet de cette comédie est révélateur. À sa sortie, The Sims était considéré comme un jeu de plus pour les femmes, peut-être parce que oui, son public est plus féminin que masculin, etWill Wrightil fallait le coller pour que les autres comprennent ce que SimCity faisait. Le jeu vidéo le plus courant est généralement allé vers quelque chose, un objectif, des moyens de gagner et de perdre. Le lancement de DOOM en 1993 a marqué la naissance d’une nouvelle ère de joueurs hardcore s’insultant en ligne. Animal Crossing ne pouvait être plus éloigné de cette définition, et pourtant il est bien accueilli par ce même public.

C’est une blague? Bien sûr, mais ce n’est pas une blague au détriment de Animal Crossing. Ce n’est pas Los Mercenarios 2 contre Come. Priez L’amour C’est un acte de coexistence et pourtant un signenous avons avancé, même si c’est un petit pas.

Vous devez toujours accepter que les lesbiennes existent, mais de temps en temps.

Partout où je regarde, je vois des gens qui veulent essayer le nouvel Animal Crossing. Beaucoup sont Néphites, maisl’illusion est contagieuseEt maintenant, eux aussi veulent découvrir ce qui leur manque depuis toutes ces années. Le jeu vidéo peut parfois être cela, se détendre, profiter de l’espace, exister sur une île déserte et tirer quelque chose du moment, pas d’une cible. Si nous pouvons l’accepter, nous pouvons peut-être accepter de nouveaux locaux à l’avenir, comme la division entrehardcore et décontractéc’est sémantique. Il n’y a aucun moyen de jouer bien ou mal à Animal Crossing, du moins pas sans entrer dans le monde du speedrun. Mais, même si nous ne le voyons pas, nous changeons, mûrissons. J’écris cela le même vendredi 20, et je vois plus d’espoir de déménager sur une île déserte avec des furos que de tuer des démons en enfer. C’est bon signe.

Il se peut également que la quarantaine nous affecte.

