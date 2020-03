Les gamerpics personnalisés Xbox LIVE ont été temporairement désactivés pour cette raison

En ces temps de quarantaine, de nombreux services en ligne ont vu leur trafic augmenter considérablement. Cela s’est produit avec Microsoft, une entreprise dont le trafic de services cloud a augmenté de 775% ces dernières semaines. C’est pourquoi la société a pris des décisions telles que la désactivation des gamerpics Xbox LIVE personnalisés.

«Nous avons constaté une augmentation de 775% de nos services cloud dans les régions qui ont passé des commandes de distanciation sociale ou de quarantaine. Cette augmentation de la demande inclut l’utilisation du bureau virtuel Windows, qui a augmenté de plus de 3 fois et le nombre record dans Microsoft Teams, Xbox Game Pass, Xbox LIVE et Mixer “, a expliqué la société.

Pour garantir que tous les services fonctionnent comme ils le devraient, Microsoft a dû procéder à des ajustements. Certains d’entre eux affectent les utilisateurs de Xbox. Comme nous l’avons déjà mentionné, l’un d’eux est que Microsoft a désactivé la fonctionnalité de gamerpics personnalisée sur Xbox LIVE. Cela signifie que les utilisateurs ne pourront pas télécharger de nouvelles images pendant une durée limitée; Cependant, ceux qui ont déjà un gamerpic personnalisé pourront continuer à le montrer.

Selon Microsoft, il s’agit d’une mesure qui facilitera le travail de son équipe de modération, qui a eu beaucoup de travail ces derniers temps. En effet, l’activité sur Xbox LIVE a augmenté.

