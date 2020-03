Les gens ajoutent le Yamcha de Dragon Ball à Animal Crossing: New Horizons

Kotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Certains joueurs ont ajouté la pose infâme de Yamcha à Animal Crossing: New Horizons. Mais pourquoi? La pose est bien connue, mais la raison est plus que son aspect saisissant (et humoristique) dans New Horizons. L’anniversaire de Yamcha est plutôt le 20 mars, jour de la sortie d’Animal Crossing: New Horizons.

Lorsque New Horizons est sorti, le fait que le jeu partage son anniversaire avec Yamcha n’est pas passé inaperçu.

Et sans surprise, certaines personnes ont commencé à créer des versions dans le jeu de la pose dans le jeu de Yamcha.

