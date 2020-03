Les gens pensent que Rogue One Star Diego Luna aime Jabba the Hutt

Jabba, quel gros morceau. Image: Disney / Lucasfilm

Il était une fois, lors de la tournée de presse d’un film peu connu appelé Rogue One, l’acteur Diego Luna a exprimé un désir. Un désir interdit. Depuis lors, il n’a pas connu la paix.

Récemment, Diego Luna est apparu sur The Tonight Show avec la redoutable machine d’hébergement Jimmy Fallon pour promouvoir Narcos: Mexico, mais bien sûr Fallon voulait juste parler de Star Wars. Alors que Luna devrait jouer dans un prequel de Cassian Andor centré sur Rogue One, il a beaucoup de choses à faire mais absolument rien dont il puisse parler. Ainsi, la plupart de l’interview consiste à plaisanter et à danser autour du fait que, non, Luna ne peut vraiment rien dire. Fallon va même jusqu’à poser des questions sur le nom de la production du projet, White Snake, que Luna ne semble même pas reconnaître.

Mais alors Luna partage une histoire. Un drame, vraiment, des luttes qui accompagnent la révélation de vérités non dites. Des vérités comme: Jabba the Hutt. Bien sûr, ce serait intéressant de le toucher, non? Je parie qu’il contient des textures intéressantes dans son corps d’escargot. Luna explique comment, lorsque vous êtes en tournée pour des films avec des spoilers lourds comme Rogue One, vous êtes pressé de trouver des choses à parler, ce qui l’a amené à révéler ses curiosités les plus sombres sur le physique de Jabba le Hutt.

C’est une décision, dit Luna, qu’il a regretté. Parce que maintenant, personne ne le laissera seul à propos de Jabba le Hutt. Fallon joue une série de clips de Luna pressé de parler de Jabba dans un certain nombre d’interviews, et il explique comment il a maintenant une tonne de souvenirs Jabba, et comment les gens continuent de faire référence à l’idée – que maintenant il est passé de curieux à propos de Jabba aux yeux du monde, absolument amoureux de Jabba le Hutt.

Pas qu’il y ait quelque chose de mal à cela. Mais faites savoir au monde: Diego Luna n’est pas amoureux de Jabba le Hutt. Il veut juste … il veut juste le toucher. Et c’est valable.

