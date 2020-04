Les grandes sociétés de jeux vidéo pourraient faire plus pour le soulagement de Covid-19

Photo: Kenzo Tribouillard (.)

Je comprends pourquoi les gens sont excités lorsque les sociétés de jeux vidéo et leurs dirigeants donnent des millions à des œuvres de bienfaisance, comme cela s’est produit récemment. Les gros chiffres font des titres accrocheurs. “Ils font leur part!” nous disons-nous, heureux de voir des simples citoyens échouer là où les gouvernements ont souvent échoué. Après tout, aucun d’entre nous n’accumulera jamais ce genre d’argent au cours de sa vie. Mais est-ce vraiment ce qu’ils peuvent faire de mieux?

Marcin Iwiński, cofondateur et PDG de CD Projekt, est milliardaire. Il détient 12 150 000 actions de la société qu’il a aidé à créer en 1994, dont le stock vaut maintenant 368 złoty polonais (PLN). Cela fait de la valeur nette d’Iwiński (sur la base de sa participation dans CD Projekt seulement) environ 4,4 milliards de PLN, soit un peu plus d’un milliard de dollars américains. Le mois dernier, Iwiński a annoncé que lui et les autres membres du conseil d’administration de la société avaient en quelque sorte réuni 2 millions de PLN (environ 477000 USD) de leur propre argent pour “lutter contre la propagation de covid-19 en Pologne”, où CD Projekt est situé.

Je ne dis pas que quiconque devrait refuser ce genre d’argent, en particulier dans des moments désespérés comme ceux-ci, mais cela équivaut à une somme dérisoire par rapport à la richesse qu’Iwiński a accumulée grâce aux employés croquants qui font une fraction de ses revenus. Même s’il avait lui-même ponied le montant total au lieu d’aller néerlandais avec le reste de la planche CD Projekt, cela ne représenterait que 0,04% de sa valeur nette.

Vous trouverez ce phénomène dans toute l’industrie du jeu. ZeniMax Media, le conglomérat massif qui possède des développeurs acclamés comme Bethesda Softworks, id Software et Arkane Studios, a annoncé aujourd’hui qu’il prévoyait de faire don de 1 million de dollars à une poignée d’organisations caritatives. Bien qu’il soit difficile d’évaluer les revenus annuels de ZeniMax, étant donné que ces détails sont privés, les investisseurs ont évalué la société à 2,5 milliards de dollars en 2016, et elle reçoit régulièrement des millions de dollars en injections de trésorerie de sociétés de capital-investissement comme Providence Equity Partners.

Pendant ce temps, Ubisoft a déclaré avoir réalisé plus de 2 milliards USD au cours de l’exercice 2018/2019, mais a annoncé en mars qu’il ne contribuerait que 150 000 USD au fonds de secours Covid-19 de l’Organisation mondiale de la Santé. Le PDG Yves Guillemot encaisse à lui seul une rémunération annuelle d’environ 2 millions de dollars.

Le mois dernier, Riot Games a également promis 1,5 million de dollars de secours pour la région de Los Angeles. Riot appartient à la mégacorporation chinoise Tencent, dont les revenus totaux pour 2019 se sont élevés à 15 milliards de dollars. League of Legends a rapporté à elle seule 1,5 milliard de dollars. Les fondateurs et présidents des émeutes, Brandon Beck et Marc Merrill, sont généreusement rémunérés, selon certaines estimations, ils font 10 millions de dollars chacun chaque année. Et les deux ont déjà acheté des maisons qui valent plusieurs fois ce que l’entreprise donne pour aider ceux qui en ont besoin.

La pandémie de Covid-19 est la plus grande crise que beaucoup d’entre nous ayons vue de notre vivant. Le nombre d’infections continue de croître, les décès liés aux coronavirus sont trop fréquents et des millions de personnes se sont retrouvées sans revenu. Il est tout à fait naturel de regarder avec tendresse de gros chèques en cas de besoin, quelle que soit la source. Mais les chiffres montrent à quel point les récents dons insignifiants de grandes sociétés de jeux vidéo sont vraiment dans le grand schéma des choses. Si la situation est devenue si mauvaise que ces restes méritent d’être célébrés, nous sommes dans une merde plus profonde que je ne le pensais.

