Sekiro: Shadows Die Twice est un jeu magnifique et merveilleux, qui a remporté le prix Game of Spot 2019 de l'année. Lorsque Jean-Luc et Jake lui donnent le traitement en mode pomme de terre, cette beauté se transforme en horreur. Voyez à quel point ses graphismes sont mauvais dans le dernier épisode du mode Potato.