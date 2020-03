Les graphiques Xbox Series X et PS5 améliorent les détails tels que les cheveux ou la fumée dans les jeux

Les développeurs offrent un aperçu des améliorations de la nouvelle génération de consoles.

Lanouvelle génération de consolesIl se prépare pour ses grands débuts tandis que ses futurs utilisateurs se demandent chaque jour ce qui les attend au début de cette nouvelle ère. La Xbox Series X et Play Station 5 comporteront les dernières technologies pour offrir une gamme unique de détails dans leur catalogue de jeux.

Boss Xbox,Phil Spencer, a récemment discuté avec IGN offrant quelques détails sur le prochain grand travail de sa société et a déclaré que la Xbox Series X a “plus de huit fois” le processeur graphique de X, quelque chose pour éliminer l’effet “caoutchouteux” inconfortable des cheveux de certains personnages .

Fumée, eau, vent: des choses comme ça sont parfaites pour le traitement GPU“Il a toujours été très difficile de faire de très bons cheveux. Fumée, eau, vent: des choses comme ça sont excellentes pour le traitement GPU”, a déclaré l’ancien directeur créatif deChien coquineBruce Straley “Et puis les cheveux qui répondent à différents environnements: cheveux et eau, cheveux et vent, cheveux et cheveux, sont toutes des réactions qui peuvent être traitées.” Cela signifie que nous verrons non seulement un meilleur design dans les cheveux des personnages esthétiquement, mais aussi interagirons avec l’environnement grâce au nouveau GPU qui fait partie dePS5 et Xbox Series X.

Le vice-président deVirtuos GamesElijah Freeman se prononce également à ce sujet en disant que “la fumée, le brouillard et les nuages” auront l’air et se comporteront plus naturellement. “Oui, il est préférable d’observer les effets de fumée améliorés, mais la possibilité d’apercevoir à peine un ennemi si la lumière le rattrape juste après avoir lancé une grenade fumigène ajoute un nouveau niveau de nuance aux styles de jeu.”

Toutes ces choses seront plus accessibles pour les petites équipes.Un développeur anonyme a parléla disponibilité de ces ressources dans des équipes plus petites. “Toutes ces choses seront plus accessibles pour les petites équipes”, a-t-il déclaré. “Fondamentalement parce que la machine gère une grande partie de la charge de travail. Beaucoup de choses que nous devons faire de notre côté, pour un effet similaire, maintenant, ils nous les ont juste données.”

La nouvelle génération de consoles génèreencore beaucoup de questionsMais il y en a un qui résonne partout: Quelle est la clé de cette nouvelle génération? À 3DJuegos, nous avons exprimé notre opinion à ce sujet, convenant que les entreprises qui développent des produits pour cette nouvelle technologie devront écouter les utilisateurs.

En savoir plus sur: Xbox Series X, Phil Spencer, PS4 et Hardware.

.