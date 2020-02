Les hamburgers de riz de McDonald’s au Japon pourraient valoir le vol transpacifique

Photo: electravk (iStock)

J’espère que je ne vais pas vous couper le souffle en vous disant que le riz est un gros problème au Japon. La récolte est cultivée sur l’archipel depuis des milliers d’années et y joue un rôle central sur les plans économique et social. Et maintenant, après des éons, le riz japonais a pris sa forme définitive: il remplace le pain au sésame emblématique de McDonald. Au Japon en tout cas et pour quelques mois seulement. La chaîne de restauration rapide a dévoilé ses nouveaux hamburgers de riz sur Twitter cette semaine, et la ruche de fans de McDonald’s japonais propose plus de bananes qu’un Pikachu McFlurry.

Les petits pains de riz – appelés petits pains de gohan au Japon – sont fabriqués à partir de riz et glacés dans de la sauce de soja. Ils sonnent franchement délicieux et sont disponibles en trois variétés: riz teriyaki, riz frit au poulet, riz bacon laitue. Ils seront vendus pour une durée limitée, de février à mai, et ne seront disponibles que dans le menu Yoru Mac du restaurant (Night Mac), qui est servi à partir de 17 h. à minuit. («Travailler sur mes mouvements de riz», etc.) Le slogan de la campagne, «gohen, dekita yo!» Se traduit littéralement par «le riz est prêt», mais est utilisé plus largement comme un terme signifiant «le dîner est servi».

Comme la plupart des menus internationaux de McDonald’s, les franchises japonaises proposent une gamme de sandwichs uniques à leur pays. Ceux-ci incluent le Grand Teriyaki Burger (un hamburger classique avec de la sauce Teriyaki), le Filet de crevettes (une galette de crevettes frites avec de la laitue, de la tomate et de la sauce à l’ail), et du Porc et du Gingembre Burger (exactement à quoi cela ressemble). Les hamburgers de gohan semblent être les premiers sandwichs à base de riz de l’histoire récente de McDonald’s japonais (bien qu’il les ait testés à Taiwan en 2005), provoquant une excitation frôlant le chaos pour certains utilisateurs des médias sociaux.

Écoutez, je ne dis pas que je viens de chercher des vols vers le Japon à cause des nouveaux hamburgers. Mais je ne le dis pas non plus. Fleurs de cerisier + hamburgers au poulet frits au gohan? Domo arigato.

