Les haut-parleurs indiquent 2D Metroid et Paper Mario traditionnel à venir cette année sur Nintendo Switch

Sabi, un éminent joueur de jeux vidéo, et Zippo, membre de Reset Era, ont déclaré qu’il y avait un nouveau titre Metroid et un jeu Paper Mario traditionnel sur Nintendo Switch cette année. La rumeur Metroid que nous avons publiée en novembre à partir d’une autre source. Sabi dit que le jeu Metroid est lié à Metroid Fusion et est susceptible d’être une suite. Zippo dit que Paper Mario arrive également cette année et est un «retour à la forme». Comme toujours, ce n’est qu’une rumeur, nous devrons donc attendre et voir ce qui en sortira.

