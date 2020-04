Les Hawks battent des ailes dans une nouvelle bande-annonce de My Hero One’s Justice 2

Le monde de My Hero Academia a besoin de héros, maintenant plus que jamais! Pour cette raison, celui qui occupe actuellement la position de numéro 2 dans le classement des héros vient voler vers My Hero One’s Justice 2. Keigo Takami, mieux connu sous son pseudonyme de héros Hawks, est le premier personnage à arriver dans ce nouvel opus du jeu de combat en tant que contenu téléchargeable. Bien que nous ne puissions pas indiquer de date exacte dans le calendrier de votre arrivée, on sait que celui-ci pourrait arriver printemps. Pour égayer l’attente, on nous a montré une courte bande-annonce du personnage, qui utilise ses ailes et ses plumes pour vaincre les méchants. Découvrez-le!

Le Hawks populaire arrive à pleine vitesse avec ses ailes rouge vif! Êtes-vous prêt à couper quoi que ce soit avec vos plumes? Hero # 2 arrive avec le premier DLC de My Hero One’s Justice 2! pic.twitter.com/YuAHlzJSa2

– Bandai Namco Espagne (@BandaiNamcoES) 6 avril 2020

My Hero One’s Justice 2 continue de développer sa liste de personnages

Selon le passe de saison de My Hero One’s Justice 2 le titre recevra jusqu’à cinq nouveaux personnages dans les mois à venir, Hawks étant le premier à l’atteindre. Ses mouvements agiles et précis sont son meilleur atout face aux méchants qui menacent la sécurité et la paix de sa ville, et le grand contrôle de son cadeau “ailes rigides” ainsi que son charisme et sa diligence en tant que héros ils ont catapulté dans l’un des héros les plus populaires.

Comme nous le disons, on sait peu de choses qui pourraient faire partie de ces prochains DLC. Seront-ils des héros professionnels comme Ectoplasm, Kamui Woods ou Midnight? Ou ce sera le tour de méchants comme Spinner ou Gentle Criminal? Bien que certains étudiants comme Hanta Sero, Mashirao Ojiro ou Mezo Shoji attendent toujours leur tour … Qui seront les chanceux? Quels sont tes préférés? N’oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires! PLUS ULTRA!

