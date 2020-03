Les hélicoptères arrivent dans la saison 2! – HITC

Epic Games

Les hélicoptères arrivent sur Fortnite Saison 2 via la mise à jour 12.20 d’Epic Games, et certaines notes de patch partagées détaillent également un tas de correctifs.

La saison 2 de Fortnite du chapitre 2 a commencé il y a quelque temps avec un accent évident sur l’espionnage avec l’ajout inattendu du plus grand super-héros Marvel coté R, Deadpool. Cependant, avec le temps d’arrêt de la dernière mise à jour d’Epic Games, 12.20, ayant déjà commencé, les fans peuvent également s’attendre à l’arrivée d’Hélicoptères ainsi que de quelques correctifs que nous connaissons grâce aux notes de mise à jour sur Trello.

Il y avait des fuites avant le temps d’arrêt du serveur d’aujourd’hui que les hélicoptères de Fortnite Saison 2 seraient sévèrement limités. En effet, on pensait qu’ils ne pourraient transporter qu’une seule personne, mais cela ne semble plus être le cas.

Ainsi, après avoir vu des héliports sur la carte sans hélicoptère en vue, les joueurs et leurs escouades pourront enfin utiliser le véhicule prévu après l’arrivée de la mise à jour 12.20.

Quand les hélicoptères seront-ils à Fortnite?

Les hélicoptères seront à Fortnite grâce à l’arrivée de la dernière mise à jour d’Epic Games, 12.20.

Au moment d’écrire ces lignes, Fortnite est actuellement en panne avec le compte Twitter de statut du jeu promettant de fournir une mise à jour pour la fin de la panne.

Une fois ce temps d’arrêt terminé, les hélicoptères auront le titre Battle Royale et les joueurs pourront les utiliser pour se transporter eux-mêmes et des équipes de jusqu’à quatre coéquipiers sur le champ de bataille.

Fortnite Insider a téléchargé une bande-annonce de l’hélicoptère ‘Choppa’ avec Deadpool et vous pouvez le vérifier ci-dessus.

Notes de mise à jour Fortnite Update 12.20

Epic Games a partagé quelques notes de patch sur la carte Fortnite Trello pour les problèmes connus qui seront résolus via la mise à jour 12.20.

Ces correctifs sont les suivants:

Général

La bannière Vault est manquante dans Locker.

Bataille royale

Fin du match: impossible de retourner au Lobby, d’aller à la boutique d’objets ou de signaler un joueur.

Les marqueurs des joueurs sont placés trop loin.

Coincé à l’intérieur de Porta Potty.

Les bâtiments et les structures peuvent sembler peu détaillés.

Impossible de reprendre Auto-Sprint sur PlayStation 4.

Impossible de placer l’interruption si l’icône de l’interruption n’a pas fini de se charger.

Créatif

Les rails du Yacht Prefab sont déplacés lors de la mise en place du Prefab.

Sauver le monde

B.A.S.E n’est pas correctement impacté par les avantages.

Le nuage de poison des homards amoureux peut parfois causer des dommages semi-permanents.

Les gadgets de bannière disparaissent plus tôt que prévu.

Récupérer les missions de données ne peut parfois pas être démarré correctement après la naissance du ballon.

En plus de ces correctifs et résolutions ci-dessus, la mise à jour 12.20 introduira également Spy Games qui serait disponible en passant en mode Operation: Dropzone Limited Time (via Dexerto).