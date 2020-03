Les huit meilleurs garçons mous dans les jeux vidéo

Qu’est-ce qu’un garçon doux, vous pourriez demander? Contrairement à leurs homologues de fuck boy, un garçon doux se présente généralement comme un mec non menaçant et amical qui rejette la plupart des normes typiquement masculines de la société.

Bien que la majorité ne cherche rien en retour, il existe une race spéciale de garçons mous toxiques – essentiellement des garçons sans les bons cheveux mais avec des frottements tout aussi merdiques.

Beaucoup de garçons mous sont apparus dans les jeux vidéo, généralement dans le seul but de faire du bien à quelqu’un – généralement une femme, mais pas toujours – dans l’espoir de gagner leur affection ou au moins un rapide coup d’œil dans leur direction générale. .

Avec Animal Crossing: New Horizons qui sortira bientôt, c’est le moment idéal pour discuter des huit meilleurs garçons doux dans les jeux vidéo.

Les huit meilleurs garçons de jeux vidéo

Mario

Le chasseur de pêche original, Mario est un concurrent sérieux pour le garçon doux le plus dévoué là-bas. Il a sauvé la princesse de bien trop de châteaux et perd la tête après un rapide coup de bec sur le nez. Luigi, d’un autre côté, me semble être un bonhomme de pied.

Lien

Semblable à Mario, Link a sauvé sa princesse dans plusieurs scénarios différents et représente le garçon doux inconscient, dans lequel il pense qu’il est juste en train de faire de bonnes choses alors que vraiment sa fin de partie est cette étreinte rapide dans les derniers moments.

C’est assez révélateur qu’il soit ami à plusieurs reprises par la princesse qui voulait vraiment juste se faire foutre de ce cachot ou partout où elle était détenue, au lieu de se faire baiser par un mec dans un unitard.

Stardew Valley

Bien que vous puissiez jouer comme une extension de vous-même, le protagoniste masculin de Stardew Valley est définitivement un garçon doux. Vous donnez littéralement à votre aspirant des légumes d’intérêt amoureux dans l’espoir qu’il vous épousera. Imaginez faire cela dans la vraie vie – remettre vos carottes écrasées encore et encore, en attendant le jour où ils vous proposeront de les rejoindre à la ferme pour faire de la mayonnaise coopérative. Vous déviant, vous.

Traversée d’animaux

Contrairement à Stardew Valley, vous ne pouvez pas aimer quelqu’un dans Animal Crossing. Presque tout le monde est amical et doux envers vous, et vous pouvez vous lier d’amitié avec tout le monde, mais les relations sont hors de propos. Vous pouvez prétendre que vous êtes dans une relation si vous le souhaitez, mais c’est aussi loin que vos tendances de garçon doux vous mèneront.

Si vous y réfléchissez, tout le monde est un garçon doux dans Animal Crossing. S’ils étaient des garçons doux de Twitter, ils répondraient certainement presque exclusivement aux femmes et leur diraient combien ils apprécient leur amitié, même s’ils ne se sont jamais rencontrés. Ils appellent probablement aussi les gens “friendo”.

Master chef

Contrairement à la plupart des choix jusqu’à présent, Chief représente un garçon doux non toxique. Oui, il risque beaucoup d’essayer de sauver Cortana et il existe de nombreuses théories de fans sur leur «amour», mais contrairement à Mass Effect 3, il n’y a pas de corps de robot sexy qu’il puisse visser. La moitié du temps, il fait de son mieux pour suivre les ordres et sauver le monde comme un bon garçon, le reste du temps, il fantôme pratiquement tout le monde en restant surtout silencieux.

Les quatre bons garçons de Final Fantasy 15

Soyons réels; Noctis et ses copains sont tous des garçons doux. On t’encourage, on te nourrit et on fait des blagues à papa, on ira jusqu’au bout du monde pour te protéger et l’autre est Noctis, qui ne peut pas voir la forêt pour les arbres si la forêt est la coccinelle de Lady Lunafreya.

À mon avis, Gladio est le garçon le plus doux. Comme le dit le proverbe: il protège, il attache, mais surtout, il a toujours obtenu votre bac.

Geralt de Rivia

Quand il n’est pas distrait par des quêtes secondaires sans fin et des sorcières attrayantes, Geralt est un gros boi doux. Que vous romanciez Triss ou Yen, nous voyons une réelle sensibilité, ignorance et vulnérabilité à Geralt que tout le monde lui-même conclut qu’il ne peut pas ressentir du fait d’être un grand méchant Witcher.

Il frôle le fait d’être un garçon doux et toxique, alors qu’il tente d’avoir un trio avec Triss et Yen et se fraye un chemin dans les royaumes du Nord dans ses pauvres tentatives de courtiser Yen. Le ferait toujours, cependant, alors peut-être qu’il est un hybride doux garçon / putain de garçon.

Garrus Vakarian

J’ai été tenté d’aller avec Wrex, car il est un vrai garçon doux pour Tuchanka et Eve, mais Garrus est le garçon doux original de Mass Effect. En dépit d’être un officier C-Sec et finalement un général de haut rang dans la hiérarchie Turian, Garrus est un peu idiot quand il s’agit de romance.

Ce qui commence comme un voyage pour exposer la trahison et les mensonges de Saren devient une série de mauvaises lignes, des tentatives étranges de flirter avec votre officier supérieur et de regarder des vidéos pour comprendre ce que veulent les femmes. Même Mordin intervient avec une suggestion de ne pas ingérer de sperme Turian et un avertissement concernant les frottements, ce qui est plus que ce que vous obtiendrez de votre médecin généraliste.