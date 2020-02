Les Huntmen de Chicago remportent la victoire 3-2 sur Toronto Ultra avec 3 secondes à disputer

Le match Toronto Ultra Chicago Huntsmen était la série la plus attendue de la Call of Duty League ce jour-là. Mais comment s’est déroulée la rivalité?

Tour 1

Le match est resté entre une différence de vingt points pour la majeure partie du premier tour de Hardpoint, avec Methodz accumulant des victoires à gauche et à droite pour le leader de Toronto Ultra. Chicago a perdu plus de quarante points de retard, un exploit rare pour une équipe habituée à gagner. Cette avance a continué d’augmenter aux points, Toronto prenant plus de cinquante points d’avance sur ses Chicago Rivals, tandis que l’Ultra’s Classic a mis fin à la compétition. Mais dans un changement de destin, les Huntsmen soutenus par le joueur MVP, Arcitys, ont réduit l’avance à seulement une différence de dix points, qui a rapidement changé en une avance de dix points pour les Huntsmen alors qu’Arcitys nettoyait la maison avec plusieurs tués consécutifs.

Avec maintenant une différence de trente points, Toronto n’a fait que croître de plus en plus en défaisant le match, poursuivant une avance de quarante points avec un grand succès. Scump, habituellement une force pour Chicago, manquait de sa force offensive, mais avec Formal et Arcitys continuant à effacer leur concurrence, est resté fort sur la défense. Quarante points entre les deux équipes et une série de grenades lancées d’avant en arrière, les Huntsmen de Chicago ont maintenu leur avance et ont remporté la première manche du match, ce qui en fait un match 1-0.

Chicago @Huntsmen avec une vague de seconde moitié pour prendre la carte d’ouverture 250-203 sur @TorontoUltra! #BeTheHunter https://t.co/MHDFsjEAOH # CDL2020 pic.twitter.com/akb2YXGif8

– Call of Duty League (@CODLeague) 22 février 2020

2ème round

Le deuxième tour du match a commencé en beauté, alors que Search and Destroy s’est avéré une victoire réussie au premier tour pour le Toronto Ultra. Les deux équipes semblaient fortes, mais Chicago, toujours perdante, a tenté de trouver sa place au deuxième tour. Cela n’a pas fonctionné, puisque le Toronto Ultra a remporté les deux prochaines victoires au tour sous Chicago, ce qui en fait un match 3-0. Qu’il s’agisse de tireur d’élite, de mitrailleuse ou même de tir au pistolet, les Huntsmen ont eu du mal à riposter contre l’Ultra empilé de manière impressionnante. Toronto a de nouveau remporté la victoire, et alors que la pression continuait de monter pour un rallye à Chicago, Classic et Bance ont continué de contrarier toute chance que cela se produise. Avec un match 3 contre 2 en faveur de l’Ultra, Arcitys a été abattu dans une vague de coups de feu. Cependant, le tour suivant est tombé en faveur de Chicago, bien qu’à peine … et comme Gunless était le dernier joueur laissé en vie pour les Huntsmen, il est tombé à la hâte alors que le Toronto Ultra a remporté une formidable victoire S ‘n’ D, ce qui en fait une série à égalité 1 – 1.

Les @TorontoUltra sont à égalité contre les @Huntsmen après le 6-1 S&D. @Bance déverse une séquence de 10 killsteaks pour aider la cause. #SooUltra https://t.co/MHDFsjEAOH # CDL2020 pic.twitter.com/IcI5zRX6KC

– Call of Duty League (@CODLeague) 22 février 2020

Tour 3

Le troisième tour de cette série Call of Duty a été un match serré de Domination. Alors que la pression montait vers le point C, les Huntsmen de Chicago gardaient à peine dix points d’avance sur la persistance mortelle du Toronto Ultra. Sortant enfin des griffes de la règle de Toronto, Chicago était sur son jeu A pendant la majeure partie du match. Leur avance a atteint plus de cinquante points au cours du match, Envoy et Looney luttant pour se libérer de la force offensive destructrice de Chicago. Avec le temps qui s’écoulait, Toronto devenait de plus en plus désespérée à mesure que les Huntsmen devenaient de plus en plus à l’aise, gardant leur avance et accumulant des attaques avec facilité. Ainsi, avec plus de quatre-vingt points d’avance dans la dernière minute du match de domination, Chicago a remporté la victoire, ce qui en fait un tour de 21/15 pour Scump et une avance de 2-1 pour les Huntsmen de Chicago.

204-114 Domination aux Chicago @Huntsmen, ils prennent une avance de 2-1 sur la @TorontoUltra. #BeTheHunter https://t.co/MHDFsjEAOH # CDL2020 pic.twitter.com/rxoLnCp7Kj

– Call of Duty League (@CODLeague) 22 février 2020

Tour 4

Au quatrième tour, un match de Hardpoint, les deux équipes ont montré beaucoup de succès dès le début du match. Chicago a amorcé la ronde avec une avance de vingt points, mais Toronto a réaligné ses stratégies offensives, a trouvé son équilibre et a fini par prendre l’avantage sur les Huntsmen. Classic a été un joueur vedette pour Toronto dans ce match et avec moins de trois minutes à jouer, le score était de 198 à 128 en faveur du Toronto Ultra. Combattant à la lisière de la forêt, Toronto a continué à avancer avec un très bon travail offensif, prenant le match avec une différence de plus de quatre-vingt-dix points entre les équipes. Toronto a remporté le match, égalisant la série 2 à 2.

# Game5Alert! @TorontoUltra vient de décrocher le 2nd Hardpoint et a poussé les Chicago @Huntsmen à la finale S&D. #SooUltra

Qui va aux perdants? https://t.co/MHDFsjEAOH # CDL2020 pic.twitter.com/vEECeNkE2e

– Call of Duty League (@CODLeague) 22 février 2020

Tour 5

Les deux équipes étaient visiblement chauffées au début de ce match. Se déroulant à Gun Runner, cette ronde de recherche et de destruction était sûre d’être brutale. Le premier tour est allé à Chicago, avec une configuration offensive formidable menée par Scump. Le deuxième tour de S ‘n’ D était à peu près le même, avec Scump accumulant des attaques décisives et ne présentant que du succès à rester en vie tout au long du match. Loony de Toronto est resté au bord de la carte, entre les conteneurs d’expédition, brandissant son tireur d’élite et chassant pour tuer facilement. Cependant, il a été abattu juste au moment où le match devenait un match 3 contre 3 entre les équipes. Les Chicago Huntsmen ont repris le round, réalisant un blanchissage de 3-0 jusqu’à présent dans la série. Et avec cinq victoires d’affilée lors de la ronde suivante, Scump a continué de montrer des signes de puissance imparable contre tout rival de Toronto Ultra qui est apparu dans ses signes. Avec Envoy tenant la bombe, Scump retirait enfin ses dix killstreaks… et sans lui, Chicago a chuté pour la première fois ce tour-ci, donnant à Toronto leur première victoire S ‘n’ D, ce qui en fait un match 4-1. .

Le tour suivant a été plus ou moins le même pour Chicago, qui a de nouveau pataugé pour gérer la chaleur de Toronto… et avec le match maintenant 4 – 2, Toronto a joué une attaque aussi sûre que sa défense était solide, remportant sa troisième victoire consécutive. . C’était comme regarder un zombie se lever du sol alors que le Toronto Ultra continuait à avancer, abattant tous les signes de défense que Chicago tentait de retenir. Cependant, Toronto a perdu le tour, ce qui en fait un match de 5 à 3.

Au fur et à mesure que les équipes changeaient de camp, personne n’aurait pu prédire la force brute de pied que Toronto a trouvée, rompant avec une avance rapide et faisant un match de 5 à 4. Avec onze rondes à l’horizon, il semblait que tout était possible pour le Toronto Ultra. À égalité entre 5 et 5. Pas de réapparition. Plus de tours. Les deux équipes ont apporté leur match A, et dans un ajustement de 3 contre 3, les deux équipes se sont mutuellement tirées au sort, ce qui en fait un match 2-2, alors que les Huntsmen de Chicago ont abattu leur dernière compétition pour gagner le match, 3-2. Avec seulement 3 secondes à jouer dans le match, c’était sans aucun doute la fin la plus proche d’un match de Call of Duty League jusqu’à présent.

ENREGISTRÉ!!! 😱

Chicago @Huntsmen avec une victoire absolue de NAILBITER round 11 sur @TorontoUltra. Ils avancent dans la tranche des gagnants ici à Atlanta! #BeTheHunter pic.twitter.com/8WSUz5FLo2

– Call of Duty League (@CODLeague) 22 février 2020

