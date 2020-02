Les images de remake de Resident Evil 3 ont fui

Préparez-vous pour de délicieuses captures d’écran de Resident Evil 3! (Image: Capcom)

Les captures d’écran de Resident Evil 3 ont été divulguées deux mois avant la date de lancement. Grâce à une source assez fiable, tout un catalogue d’images juteuses montrant le remake commence à faire ses tournées en ligne. Et oui – cela a l’air aussi génial que vous vous attendez. Némésis, bien sûr, a toujours l’air aussi terrifiant. Et, pour le reste de la distribution mémorable, disons simplement que les joueurs auront de quoi sourire le jour du lancement.

Semblable au remake de Resident Evil 2, le chapitre Nemesis présente des visuels alléchants avec une lueur polie à l’histoire originale que nous aimions tous en 1999. Avec des personnages beaucoup plus réalistes et des décors post-apocalyptiques, Raccoon City n’a jamais été aussi crédible et alléchant. Alors, bien sûr, les joueurs ont certainement perdu l’appétit. Il ne reste plus qu’à attendre que nous puissions nous enfoncer dans une folie de massacre de zombies.

Prenez un moment pour parcourir les impressionnants clichés divulgués ici.

Resident Evil 3 devrait sortir le 3 avril 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et Windows.

