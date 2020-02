les images de sa bataille royale sont filtrées

On a beaucoup parlé, depuis l’année précédente, de l’hypothèse bataille royale de Call of Duty: Modern Warfare. Plusieurs rapports prévoient qu’Activision et Infinity Ward travaillent toujours sur son développement et prévoient de le lancer au cours de la premier semestre 2020. Bien que les mois passent et que nous n’ayons aucune information officielle à ce sujet, dans les dernières heures certaines images de la proposition ont été divulguées, y compris son nom.

Et le multijoueur de Modern Warfare d’hier a été mis à jour deuxième saison, accueillant la carte Rust (un emblématique Modern Warfare 2), de nouveaux modes de jeu, des armes et des opérateurs. Cependant, certaines personnes curieuses ont découvert que la version PC cache la preuve d’une modalité inconnue. Ce dernier a été baptisé Call of Duty: Warzone, et ce serait la bataille royale attendue. Vous pouvez voir son logo ci-dessous:

Des images du lobby Warzone sont également apparues, ainsi que de divers scénarios qui feraient partie de la carte. Par exemple, un camp d’entraînement et une zone déjà présente sur la carte des carrières peuvent être observés. Ce dernier, soit dit en passant, est l’un des plus grands multijoueurs d’aujourd’hui; Uniquement disponible en mode 64 joueurs, Ground War. Enfin, le matériel montre plusieurs Joueurs de VTT (VTT) et un ensemble de fournitures.

Une grande partie de la filtration provient de TheGamingRevolution, qui a précédemment partagé des informations fiables sur les nouvelles à venir de Modern Warfare. Bien que nous excluions que Warzone rejoigne la deuxième saison, il est très probable que ce soit l’attraction principale de la troisième. Il serait disponible entre avril et juillet, si tout se passe comme prévu.

Warzone, cependant, ce ne sera pas la première bataille royale de l’histoire de la franchise. En 2018, ils ont eu leur première approche avec Blackout, la modalité de survie de Call of Duty: Black Ops 4 avec laquelle ils avaient l’intention de résister à Fortnite, mais ils n’ont pas réussi. Un an plus tard, ils ont répliqué leur proposition, maintenant avec succès, dans Call of Duty: Mobile, qui en 2019 était l’un des titres mobiles les plus téléchargés sur l’App Store et Google Play.

