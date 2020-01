Les images fuites de PS5 Godfall sont en fait la version PC vieille d’un an

Des images du jeu PlayStation 5 Godfall ont récemment fait surface en ligne, et maintenant le studio et l’éditeur derrière le projet ont clarifié exactement ce que nous regardons.

Le développeur Counterplay Games a déclaré dans un tweet que la vidéo de gameplay faisant le tour était en réalité de vieilles images du jeu capturées sur PC et destinées à une présentation interne. Le studio a dit qu’il était excité que les gens soient enthousiasmés par les images datées, et le studio est impatient de montrer aux fans à quoi le jeu ressemble dans son état le plus récent à un moment donné dans le futur.

Le studio Borderlands Gearbox publie Godfall. Son PDG, Randy Pitchford, a également publié une déclaration qui fait écho à ce que Counterplay a dit. Vous pouvez trouver les deux déclarations ci-dessous.

Salut tout le monde! Nous pouvons confirmer que la bande-annonce en circulation est un métrage PC vieux d’un an utilisé dans le cadre d’une présentation interne. Nous sommes excités par votre enthousiasme et nous sommes impatients de vous montrer à quel point ce jeu a progressé. Restez à l’écoute pour un look plus détaillé bientôt! ⚔️

– Godfall (@PlayGodfall) 21 janvier 2020

Hou la la! Je peux confirmer que la «bande-annonce» de Godfall est en fait une séquence PC vieille d’un an utilisée dans le cadre d’une présentation interne à Counterplay. Je suis pompé par les réactions et j’ai hâte de voir à quel point le jeu a progressé et à quel point ce jeu est génial et joue sur Playstation 5! pic.twitter.com/m9CbXUvZwP

– Randy Pitchford (@DuvalMagic) 21 janvier 2020

Godfall, un RPG d’action fantastique, devrait être lancé dans Holiday 2020 pour PlayStation 5 et PC.

Nous verrons peut-être plus de Godfall à titre officiel lorsque Sony lancera officiellement la PlayStation 5, ce qui pourrait arriver bientôt. Nous savons avec certitude où cela ne se produira pas, Sony a annoncé qu’il sautera l’E3 2020, dans un mouvement sans doute intelligent et avisé.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: les jeux PS5 et Xbox Series X de nouvelle génération font leurs débuts aux Game Awards 2019 – GS News Update

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.