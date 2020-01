Les impressions des piétons

Trois ans après avoir attiré notre attention, le jeu de plateforme The Pedestrian est maintenant sorti. Et c’est tout ce que j’espérais.

Le piéton vous permet de contrôler un tout petit gars / fille à partir d’un panneau de signalisation, d’un panneau d’avertissement, d’un panneau de porte, quel que soit le panneau. Depuis des débuts modestes, vous partez bientôt à l’aventure, laissant votre premier signe derrière pour découvrir rapidement que vous pouvez sauter entre des tas de signes, partout dans une ville, et ainsi vous partez, laissant le métro derrière vous lorsque vous voyagez en train, dans les rues de la ville et un campus universitaire.

C’est en quelque sorte un jeu de plateforme, vous demandant de sauter et de grimper des trucs tout en évitant parfois des morts macabres, mais avec une touche très importante: c’est en fait principalement un jeu de puzzle, où vous êtes responsable de la construction des niveaux que vous finirez par créer votre plateforme. à travers.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il y a des décors clés dans The Pedestrian où il vous est demandé de ne pas courir béatement sur un seul signe, mais d’arrêter et d’organiser un ensemble de 0f ensemble dans un ordre particulier afin que vous puissiez ensuite les parcourir sans entrave . Cela implique beaucoup de dessin dans l’air avec votre doigt, de la réflexion, puis des essais et des erreurs, avant de terminer un puzzle, de courir librement comme le vent pendant quelques secondes, puis de courir tête la première dans le prochain puzzle.

Cela devient un peu frustrant, car le monde derrière The Pedestrian est charmant! C’est carrément fantaisiste, avec des arrière-plans animés de vie et de musique joyeuse qui vous transporte à travers chaque environnement comme une sitcom de bonne humeur des années 90. Le jeu passe tellement de temps à vous torturer au premier plan que j’aurais aimé pouvoir passer un peu plus de temps avec l’arrière-plan à la place.

Mais je comprends, les signes sont le jeu ici et les énigmes qui les animent sont fantastiques. Les choses deviennent étonnamment difficiles au début, mais elles ne se sentent jamais impossibles parce que tout ce que vous devez faire est clairement étiqueté et conçu, au point que même à mes points les plus sombres et frustrants, je me sentais toujours comme si j’étais au moins sur la bonne voie, et juste n’avait pas encore exploré toutes mes options.

Malgré tout son charme, je me suis parfois ennuyé un peu et je me suis retrouvé à jouer à The Pedestrian par petites rafales, à résoudre un ou deux puzzles à la fois, puis à m’asseoir et à vraiment partir en voyage. La marche en avion en deux dimensions est un gadget sympa, mais c’est aussi le seul gadget du jeu, et il a eu tendance à m’épuiser après un certain temps.

Cela vaut vraiment la peine de pousser à travers tout sentiment de similitude, non seulement pour la satisfaction de terminer les puzzles et de voir où votre petite aventure vous emmène ensuite, mais pour ce que vous avez à voir et à faire pendant la finale la plus inattendue du jeu.

Si vous voulez voir plus de jeu en action, voici Paul jouant à travers une bonne partie de celui-ci:

