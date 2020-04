Les indicateurs de jeux vidéo augmentent en période de crise due à COVID-19

La détention volontaire, et en certains endroits obligatoire, présentée comme une mesure très importante face à la crise des coronavirus, a conduit les gens à mener différentes activités pour passer le temps. Dans ce contexte, les jeux vidéo représentent l’une des options les plus intéressantes et même l’OMS a recommandé l’activité de traiter la quarantaine. Comme prévu, cela a provoqué des changements intéressants concernant la consommation de jeux vidéo et un récent rapport l’a réalisé.

La firme d’analyse Nielsen a présenté son rapport correspondant avec l’évolution des modes de consommation des jeux vidéo due à COVID-19 (via Gamesindustry.biz) et les résultats de ses recherches ont fourni des données intéressantes. Initialement, la firme a interrogé un échantillon de 3000 joueurs actifs des États-Unis, de France, du Royaume-Uni et d’Allemagne qui ont des consoles ou des PC actuels pour jouer, qui le font pendant au moins 1 heure par semaine et ont acheté un titre. au cours des 6 derniers mois.

Cela dit, Nielsen a révélé que 20% des répondants ont signalé une augmentation des heures de jeu à la suite de la quarantaine COVID-19. Dans le cas des joueurs américains, 45% jouent plus, tandis qu’au Royaume-Uni 29%.

D’autre part, l’expérience en ligne a également enregistré une croissance et 29% des joueurs américains ont déclaré avoir consacré plus de temps au jeu avec d’autres utilisateurs via des plateformes en ligne.

Enfin, les dépenses en jeux vidéo ont également rebondi et la fermeture a conduit 39% des joueurs aux États-Unis à dépenser davantage pour les jeux vidéo, tandis que 23% du total ont exprimé le même souhait, en particulier pour les jeux en version numérique.

