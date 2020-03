Les inquiétudes concernant l’E3 2020 grandissent alors que Los Angeles déclare l’état d’urgence sur le coronavirus

La prochaine conférence E3 de cette année est menacée car sa ville hôte, Los Angeles, a déclaré aujourd’hui l’état d’urgence face à l’épidémie de coronavirus en cours.

Le gouverneur Gavin Newsom a appelé après qu’un homme californien a malheureusement perdu la vie à cause du virus à bord d’un bateau de croisière. L’action a amené l’organisateur de l’événement E3 Entertainment Software Association à publier une déclaration révisée de celle partagée la semaine dernière, qui avait initialement noté que le spectacle “progressait à toute vitesse”. Voici la nouvelle déclaration:

“La santé et la sécurité de nos participants, exposants, partenaires et personnel sont notre priorité absolue. Alors que l’ESA continue de planifier un salon E3 sûr et réussi du 9 au 11 juin 2020—nous suivons et évaluons la situation quotidiennement.

Notre équipe E3 et nos partenaires continuent de surveiller COVID-19 via les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Nous évaluons activement les dernières informations et continuerons à développer des mesures pour réduire davantage les risques pour la santé au salon.

Encore une fois, sachez que nous continuerons à évaluer les nouveaux développements et à fournir des mises à jour, si nécessaire. “

À l’heure actuelle, le salon devrait toujours se poursuivre – même si des mesures de sécurité sont en place – bien qu’il ne serait pas surprenant de voir ce changement si la situation empirait. De nombreux événements à travers le monde ont déjà été impactés volontairement, comme le report du GDC, ou comme mesure de sécurité émise par le gouvernement, comme les futurs événements sportifs à travers l’Italie.

Nous nous assurerons de garder un œil sur d’autres nouvelles concernant l’E3 2020 à mesure que la situation évolue.

