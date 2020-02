Les jeans de performance sont là pour rester

Accompagnez-moi ici: les jeans et les pantalons de yoga sont anecdotiquement les types de pantalons les plus populaires. Que se passerait-il si vous combiniez les deux et fabriquiez un pantalon superpuissant qui ressemblait à un jean mais qui avait la fonctionnalité, l’étirement et le confort du pantalon de yoga bien-aimé?

Ma conjecture: tu gouvernerais le monde et gagnerais beaucoup de gars qui ne veulent pas vraiment se mettre au travail avec un pantalon de yoga.

Les jeans de performance ont commencé à se déployer il y a des années grâce aux grimpeurs qui aimaient la durabilité et le confort des pierres dentelées. Cependant, la déception était claire: ils ne sont pas les plus amicaux pour ces manœuvres flexibles de type Gumby. En conséquence, les marques ont pris exemple sur le public américain: nous aimons nos jeans mais pourriez-vous les rendre plus conviviaux?

Entrez: jeans de performance. Les pantalons ci-dessous ont tous une utilité accrue grâce à un denim de haute technologie ou à des fonctionnalités qui mettent finalement la mode derrière la fonction. Cochez-les et dites-moi ce que vous souhaitez ajouter à la liste.

Duer Stay Dry Denim Slim

Ce n’est pas un exercice. Les jeans Stay Dry Denim Slim sont non seulement dotés de lycra et de polyester pour une coupe confortable et extensible, mais ils ont également une finition DWR qui élimine la saleté et l’eau. Qu’est-ce que ça veut dire? Vous pouvez porter ces jeans à travers quelques paillettes légères et vous n’obtiendrez pas la rigidité collée à votre jambe que nous connaissons et détestons tous avec un jean normal.

Salopette de travail en queue d’aronde Freshley

Désolé les gars; ce sont juste pour les dames. Littéralement, je ne peux pas oublier combien j’aime ces combinaisons. Pour commencer, ils ont des POCHES. Comme, les poches utiles et profondes de l’honnêteté à la bonté que toute femme vous dira est une rareté dans les pantalons féminins. Une touche d’élasthanne ajoute suffisamment de flexibilité pour un confort toute la journée, mais pas assez pour faire tourner votre jambe au-dessus de votre tête. Mon conseil: conservez-les pour les journées de travail ou les promenades douces. (Et aussi, trouvez-moi une salopette à fines rayures, voulez-vous?)

Jean coupe droite athlétique Barbell

Je suis un aspirant pour tous ceux qui vont sur Shark Tank (ces gars-là sont durs!) Donc même si Barbell est parti sans accord, je me suis intéressé. Conçu pour les athlètes, ce jean est extensible à 360 degrés grâce à une petite quantité de polyester et de spandex. Si vous êtes un particulier qui possède des «quads de football», pensez à les vérifier!

Jean Patagonia Performance

Du groupe, ce sont les jeans les plus «normaux» mais ne vous laissez pas décourager. Peut-être êtes-vous un guerrier du week-end qui veut du confort toute la journée avec une petite salle de manœuvre pour faire du vélo confortablement ou emmener votre enfant faire une promenade; ceux-ci peuvent le faire. Ils n’ont pas d’élasthanne comme les autres sur cette liste, mais une grande quantité (29%) de polyester crée toujours un pantalon extensible. De plus, Patagonia est connue pour ses efforts en matière de durabilité, et les jeans Performance ne font pas exception avec un processus de teinture amélioré qui minimise les ressources et les émissions de dioxyde de carbone.

Revtown Taper Jeans

Semblable au pantalon Patagonia ci-dessus, ce ne sera pas le jean que vous accrochez pendant une journée au rocher. Cependant, grâce aux origines de la marque (Revtown a été fondée par trois anciens employés d’Under Armour), les jeans Taper ont une coupe résolument athlétique qui offre un peu de marge de manœuvre grâce à un denim spécial fabriqué avec du fil italien. Mais, le vrai coup de pied est le prix: sans aucune vente spéciale, les jeans Revtown sont près de la moitié du prix des autres marques. Yowza.

