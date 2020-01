Les jeux à tirage limité révèlent le pack édition collector pour les disparus: J.J. Macfield et l’île aux souvenirs

Il ressemble à la prochaine version physique de Switch Les disparus: J.J. Macfield et l’île aux souvenirs est sur le point de devenir encore plus câlin!

Limited Run Games a dévoilé un pack Édition Collector pour le jeu de puzzle atmosphérique à 79,99 USD. Le coffret collector sera disponible en précommande en deux lots le 31 janvier 2020 (vendredi, 10h et 18h HE), et contient tous les éléments suivants:

Les disparus: J.J. Jeu physique Macfield et l’île des souvenirs pour la Nintendo Switch.

F.K. Peluche

Sleepy Donuts Stress Ball

Aimants 3D Sleepy Donuts

Feuille d’autocollants

La publication n’a pas encore confirmé le nombre d’exemplaires du bundle disponibles. Si vous voulez vous en assurer un, gardez un œil sur le site Web de Limited Run lorsque les précommandes seront disponibles la semaine prochaine.

