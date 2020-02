Les jeux Activision ont été supprimés de Nvidia GeForce Now en raison d’un “malentendu”

Par Stephany Nunneley,

Samedi 15 février 2020 14:20 GMT

Plus tôt cette semaine, les jeux Activision Blizzard ont été retirés de la plateforme de streaming Nvidia GeForce Now, et nous savons maintenant pourquoi cela s’est produit.

Selon Bloomberg, les jeux ont été retirés Nvidia GeForce Now en raison d’une demande d’Activision Blizzard. Apparemment, les deux sociétés n’ont jamais signé d’accord commercial formel pour que les jeux soient disponibles sur le service (merci, resetera).

Nvidia a déclaré que tout cela était un “malentendu” car il pensait que la participation d’Activision à la version bêta du service s’étendait à la période d’essai actuelle pour les membres fondateurs.

«Activision Blizzard a été un partenaire fantastique pendant la bêta de GeForce Now, que nous avons pris pour inclure la période d’essai gratuite pour nos membres fondateurs», a déclaré Nvidia.

“Reconnaissant le malentendu, nous avons supprimé leurs jeux de notre service, avec l’espoir que nous pouvons travailler avec eux pour les réactiver, et plus encore, à l’avenir.”

Nvidia GeForce Now vous permet de diffuser des jeux que vous possédez déjà à partir de différentes bibliothèques PC comme Steam et UPlay sur différents appareils.

Si vous êtes intéressé par le service, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour diffuser une heure à la fois, ou vous abonner à un compte fondateur illimité à 4,99 $ / 4,99 £ par mois pendant 12 mois avec 90 jours gratuits.

