Les jeux de demi-vie qui ne mettent pas en vedette Gordon Freeman

Le dernier jeu Half-Life sort demain. Mais contrairement à Half-LIfe 2 et ses épisodes, où vous incarnez Gordon Freeman, Half-Life: Alyx propose aux joueurs de jouer le rôle d’Alyx Vance. Bien qu’il y ait un certain temps que ce dernier n’est pas arrivé, ce n’est pas la première fois qu’un match de Half-Life abandonne Gordon Freeman.

Capture d’écran: Valve

Half-Life: Opposing Force

Une grande extension pour Half-Life qui met les joueurs dans les bottes du marin Adrian Shepard. Mais contrairement à vos collègues marines, vous ne tuez pas tout le monde. C’est parce que vous êtes assommé et que vous ne vous réveillez pas avant que les Marines américains ne se retirent déjà de Black Mesa. Pratique. Mais cela vous permet de travailler avec les scientifiques pour arrêter une nouvelle race extraterrestre, la Race X, et certaines unités d’élite noires op qui tentent de faire exploser la base avec une bombe nucléaire.

Opposer à la Force est une chose étrange. Il est considéré à la fois comme non-canon et canon par certains chez Valve. L’idée étant que si Valve veut jamais contredire des événements dans Opposing Force, ils le peuvent, mais d’ici là, vous pouvez simplement supposer que l’expansion est canon.

Capture d’écran: Valve

Half-Life: Blue Shift

Mon préféré sur cette liste, Blue Shift vous met dans les bottes de Barney le gardien de sécurité. Il apparaît dans Half-Life 2 et ses épisodes, mais avant cela, dans le jeu original de Half-Life, tous les gardes étaient connus en interne sous le nom de Barney. Gearbox, développeurs de Opposing Force et Blue Shift, a donné au personnage principal de Blue Shift le même nom, Barney, qui semble avoir canonisé Blue Shift. (Bien que, comme Opposing Force, c’est toujours une situation désordonnée.)

Blue Shift est plus court que Half-Life et Opposing Force, mais il a également beaucoup d’action et de bons moments de service aux fans. Par exemple, rappelez-vous ce gardien au début de Half-Life qui est enfermé à l’extérieur dans le tunnel du tram? Il s’avère que, selon Blue Shift, c’était Barney. Pauvre homme.

Half-Life: Decay

Le port PS2 de Half-Life, qui a également été développé par Gearbox, contenait une extension coopérative bonus. À peu près de la même longueur que Blue Shift, cette nouvelle campagne exclusive PS2 mettait en vedette deux nouveaux personnages: Colette Green et Gina Cross.

De retour dans Half-Life, lorsque vous obtenez votre combinaison HEV, vous avez peut-être repéré deux autres zones de chaque côté de votre combinaison où se trouvaient autrefois d’autres combinaisons HEV. Il s’avère que c’était des costumes de Cross et de Green. J’aime la façon dont Gearbox a pris un petit détail du jeu original, des combinaisons HEV manquantes et en a construit une histoire logique et intéressante. Decay a été porté sur PC ces dernières années et peut être joué en ligne avec un ami. Si vous ne l’avez pas joué et aimez Half-Life, vous devriez prendre un copain et le vérifier.

Capture d’écran: Valve

Half-Life: Mode Alien

Un autre mode exclusif PS2, également développé par Gearbox, le mode Alien permet aux joueurs de découvrir la campagne originale de Half-Life en tant que Vortiguant. Ce mode change tout le dialogue humain en charabia, car les extraterrestres ne peuvent pas comprendre l’anglais et rendent les balanes passives pour le joueur.

Le mode Alien peut être déverrouillé via un code ou après avoir battu tous les niveaux de Decay avec une note parfaite. Si vous avez battu le mode Alien, vous avez eu droit à une fin courte mais différente de la fin originale de Half-Life 1.

Je suppose que c’est une fête pour les Vortigaunts.

Capture d’écran: Valve

Demi-vie: Alyx

Le dernier jeu Half-Life est également le premier jeu de la franchise en plus de 15 ans à permettre aux joueurs de courir comme quelqu’un d’autre que Gordon Freeman. C’est également la première fois que Valve développe un jeu Half-Life qui ne met pas en vedette Freeman. (Tous les jeux de cette liste ont été développés ou portés par Gearbox.) Alyx est également le premier jeu de la franchise à présenter un personnage jouable qui parle! Et bien sûr, c’est le premier jeu Half-Life à être entièrement développé dans Source 2 et pour VR.

Alyx est un jeu important pour Valve. À bien des égards, ce sont eux qui retournent à leurs racines après une décennie de publication et de création de jeux en ligne populaires. C’est aussi un retour à la franchise qu’ils ont commencé dans les années 90. En tant que grand fan de Half-Life, je suis tellement excité d’avoir plus de Half-Life. Et honnêtement, Gordon Freeman a besoin d’une pause. Personne ne mérite plus de repos que lui.

