Les jeux de société passent un mauvais moment

Comme nous commençons à peine à le voir dans les jeux vidéo, The Last Of Us 2 étant la victime la plus en vue (jusqu’à présent), les blocages mondiaux de Covid-19 font des ravages absolus sur la capacité des entreprises à créer et vendre des jeux. Mais si vous pensez que c’est mauvais pour les jeux vidéo, pensez à toute personne impliquée dans les jeux de société.

Parce qu’ils sont faits de carton et de plastique et de papier, et parce que presque tous ces composants sont fabriqués en Chine, les studios de jeux de société et les éditeurs étaient déjà en retard sur leurs calendriers de sortie en 2020 grâce à la combinaison des fermetures antérieures de Covid-19 en Chine et l’effet d’allongement qui a eu sur la pause du Nouvel An lunaire du pays.

Ce post de Nathan McNair de Pandasaurus, de janvier dernier, semble presque étrange maintenant avec sa liste de tous les problèmes rencontrés par les éditeurs, et c’était pendant que les gens pouvaient encore assister aux contre et que seules les entreprises chinoises avaient leurs plans de voyage affectés.

Maintenant, cependant, c’est le chaos. Beaucoup des plus grands et des plus importants jeux de société du monde ont été soit reportés soit carrément annulés (le plus grand, Gencon, ne l’a pas été, mais c’est sûrement une question de temps). Les magasins de jeux de société du monde entier ont été fermés parce qu’ils sont loin d’être un service essentiel, et plus important encore, les éditeurs constatent maintenant qu’ils ne sont même pas en mesure de faire fabriquer leurs jeux, et encore moins de les expédier à l’international.

Là où les jeux vidéo – en particulier ceux sur PC – ont au moins le repli de la sortie numérique, un jeu de société a besoin d’une boîte et de pièces, et s’ils ne peuvent pas être fabriqués ou vendus, alors l’ensemble de l’industrie s’arrête.

Et donc seulement quelques semaines après la réaction mondiale à Covid-19, nous commençons déjà à voir les effets que cela a sur l’industrie des jeux de société. Asmodee, l’un des éditeurs les plus importants et les plus importants de la planète (et propriétaire de marques comme Fantasy Flight et Days of Wonder) a retardé toutes les sorties de fin mars à mai au plus tôt. Ce qui repousse ensuite tous les jeux en raison de leur sortie dans le calendrier.

The Game Crafter, l’un des plus grands et des plus importants producteurs de jeux à petite échelle de la planète, ferme ses portes pendant au moins trois semaines. Dans l’espace jeux vidéo x jeux de société, le Kickstarter pour une adaptation de la série Sniper de Rebellion a été repoussé, car «nous ne voulons pas vous demander de soutenir le projet en ce moment quand il y a des choses plus importantes et plus importantes à vous soucier . “

Et les problèmes ne se limitent pas à la logistique des ventes de jeux de société! Les jeux de société sont une activité intrinsèquement sociale, construite autour de l’idée que vous rencontrerez des amis et que vous resterez assis autour d’une table pendant des heures. C’est carrément illégal dans de nombreux endroits maintenant, et donc même si les jeux étaient toujours en cours d’expédition, le marché pour eux a considérablement diminué, ne serait-ce que temporairement (à des exceptions notables, bien sûr).

Fondamentalement, plus cela dure, plus cela va empirer pour chaque partie de l’industrie des jeux de société. Les jeux ne sont pas fabriqués, les jeux fabriqués ne peuvent pas être expédiés ou distribués correctement, de nombreux magasins qui les vendent sont fermés et les personnes qui les achètent sont confrontées à une crise financière sans précédent et ne peuvent pas jouer avec des amis même s’ils le souhaitent.

C’est beaucoup de malheur et de tristesse, mais il y a des points lumineux. Si vous n’êtes pas familier avec la scène, l’industrie des jeux de société est beaucoup plus conviviale que le capitalisme de culte de la mort des jeux vidéo, et nous voyons donc des programmes comme ceux mis en œuvre par des éditeurs comme Fireside, Burnt Island, Deep Water Games, Forbidden Games and Kids Table BG, qui vend des jeux à prix réduits directement de son entrepôt, puis fait don de gros morceaux de ces recettes – entre 20 et 50% – à des magasins de briques et de mortier pour les aider à passer au travers.

Un autre point positif est qu’à travers la Chine, de nombreux travailleurs sont retournés dans leurs bureaux et usines le mois dernier, ce qui va au moins faire bouger les choses du côté de la fabrication.

Mais jusqu’à ce que le reste de la chaîne d’approvisionnement et de demande puisse revenir à quelque chose qui ressemble au moins à la normalité, cela va prendre quelques mois pour tout le monde dans les jeux de société, des personnes qui les fabriquent jusqu’aux personnes qui y jouent.

