Les jeux difficiles ne sont pas devenus plus faciles, mais ils se sont améliorés

À une époque antérieure de la conception de jeux vidéo, le moyen le plus lucratif d’extraire de l’argent des clients était de les pulvériser en poussière atomique et de les faire insérer un quart pour se réassembler sous une forme humanoïde.

Les jeux difficiles n’ont jamais cessé de sortir. Ce qui a changé chez eux, surtout ces dernières années, c’est la manière dont ils ont abordé la difficulté et leur interrogation sur la raison pour laquelle nous aimons le défi. Ils ont mis la bouteille de vinaigre de côté au profit d’un pot de miel, dans l’espoir que davantage de joueurs ressentiront la satisfaction de gagner plutôt que de s’attarder sur la douleur de perdre.

Il n’en a pas toujours été ainsi. Le jeu d’arcade Dragon’s Lair de 1983 était un exercice de guerre psychique. Près d’une décennie plus tard, The Simpsons était pratiquement une agression au ralenti, comme la plupart des beat-em-ups ou shmups à l’époque. Les jeux d’aventure de Sierra ont puni des erreurs que personne n’aurait pu prévoir avec des impasses impossibles à échapper. Les premiers jeux sur console comme Mega Man ont maintenu une mentalité d’arcade de durée de vie limitée et se poursuivent, malgré le jeu dans une boîte à prix fixe.

C’étaient des jeux durs et punitifs avec des attitudes dures envers l’échec. Au fil du temps, le paysage a changé et bon nombre de ces éléments difficiles – la durée de vie limitée et continue, les impasses, les pièges odieux quart-grignotant – ont été éliminés. Aujourd’hui, nous avons encore des jeux difficiles, mais ils se passent généralement de la châtiment de leurs anciens analogues. Comparez Mega Man 11, qui donne aux joueurs la possibilité de ne jamais manquer de vie, avec le Mega Man original, qui sert avec bonheur un buffet de jeux à volonté aux joueurs intrépides. Comparez le jeu d’aventure Thimbleweed Park 2017 aux jeux d’aventure des années 80 et vous trouverez une absence d’impasses conduisant à des redémarrages complets. Les beat-em-ups comme Way of the Passive Fist de l’année dernière ont un éventail de points de contrôle et d’options de difficulté qui le distinguent de ses anciens antécédents de grignotage.

Il existe aujourd’hui tout un océan de jeux terriblement difficiles, mais ils offrent souvent des améliorations de la qualité de vie par rapport aux jeux difficiles d’autrefois. Cela peut sembler contre-intuitif, mais parfois ils peuvent être tout à fait doux dans leurs approches pour vous regarder échouer des centaines ou des milliers de fois.

Super Meat Boy Capture d’écran: Team Meat

Je ne sais pas exactement quand la transition a commencé. Comme la plupart des changements dans les paysages médiatiques, cela s’est probablement produit imperceptiblement lentement. Super Meat Boy a été publié il y a un peu plus de neuf ans. Sa niche dans le jeu vidéo zeitgeist était en partie due à la vague de crête d’une renaissance du jeu indépendant, mais on en a également parlé en termes de dureté sadique. Je pense que Meat Boy est un bon point de départ pour marquer la transition, car il était étonnamment gentil pour un jeu d’une telle réputation.

C’était un jeu de plateforme de précision dans lequel vous pourriez mourir des milliers de fois avant même d’arriver dans la Cotton Alley au nom trompeur, où de nombreux purs et durs disent que le vrai jeu commence. Pourtant, cela n’a pas non plus limité votre vie ou continue. Il vous a tué sans pitié, mais il a tout fait pour faire de la mort un revers. Les niveaux étaient souvent extrêmement courts. Le temps entre l’échec et le saut dans une autre tentative à un niveau difficile était négligeable. Les rediffusions à la fin des niveaux ont également été plus gratifiantes que d’habitude. Non seulement le fait de surmonter un obstacle a donné lieu à une poussée de dopamine et d’adrénaline tourbillonnant ensemble dans un cocktail de satisfaction, mais la fin d’un niveau a apporté un moment de catharsis en observant les fantômes de tous vos différents Meatboys peignant toutes les surfaces visibles du boeuf haché jusqu’à ce que un seul, représentant la tentative triomphante, a atteint la fin du niveau.

Demon’s Souls.Screenshot: Atlus (MobyGames)

Même la sortie de FromSoftware s’est adoucie au fil du temps. Dans Demon’s Souls, son jeu PlayStation 3 2009, non seulement la mort laisse vos précieuses âmes dans une tache de sang sur le sol où vous êtes mort, mais votre santé maximale est également réduite de moitié. La difficulté s’accumule également d’une autre manière. Les ennemis peuvent devenir plus forts et plus durables plus vous mourrez.

Son dernier jeu Sekiro: Shadows Die Twice est toujours considéré comme exigeant, mais vous offre la chance de ressusciter (parfois plus d’une fois) lorsque vous perdez votre première barre de santé. Lorsque vous mourez, vous n’êtes pas pénalisé d’une manière aussi sévère. Comparé à Demon’s Souls, Sekiro est pratiquement un pique-nique.

Une rose sous un autre nom

Ces dernières années, la façon dont les options de difficulté sont également présentées a fortement changé. Dans la pratique, les jeux utilisent encore principalement des modes de difficulté facile, moyen et difficile avec différentes saveurs entre les deux, mais ce qui a changé, c’est le cadrage, en particulier en ce qui concerne les modes de jeu les plus faciles. Deus Ex: Human Revolution est typique de l’approche moderne, encadrant son niveau de défi le plus bas comme étant destiné aux joueurs qui ne sont pas intéressés par le stress de taxer le combat simplement en l’appelant “Raconte-moi une histoire”.

Dans le passé, les jeux tentaient souvent de se moquer ou d’émasculer le joueur pour avoir choisi des paramètres de difficulté inférieurs. Cave Story vous appelle lâche en vous décrivant en jaune pour choisir le mode facile. Le réglage le plus simple d’Alien Hominid était appelé «mode pouce-ventouse». La difficulté la plus basse de Wolfenstein 3D était intitulée «Puis-je jouer, papa?» Et comportait une icône du protagoniste B.J. Blazkowicz dans un bonnet pour bébé. Serious Sam 2 a presque réussi, appelant sa difficulté la plus faible «mode touristique», mais il a également transformé votre personnage en un bébé à bonnet rose.

Astral Chain. Capture d’écran: Nintendo

Les paramètres de difficulté de Wolfenstein II: The New Colossus de 2017 sont revenus à l’original, mais il n’est plus encadré par presque autant de jeux faisant quelque chose de similaire. La plupart des joueurs n’appelleraient probablement pas la majeure partie des jeux Platinum simples ou faciles, et pourtant, Astral Chain cette année comportait un paramètre appelé “Unchained”, et sa description utilise un langage similaire à celui de Deus Ex: Human Revolution. Il automatise de nombreux systèmes complexes du jeu et offre des reprises illimitées. En fait, de nombreux jeux Platinum ont offert des modes automatiques faciles sans jugement, remontant à Bayonetta au début de la décennie. Même des jeux de combat comme Dragon Ball FighterZ, King of Fighters XIV et Killer Instinct ont adopté des combos automatiques soit comme une fonctionnalité immuable soit comme une bascule.

Alors que nous parlons de prêter main forte aux joueurs, Nintendo a été à l’avant-garde de cette tendance. Des jeux comme New Super Mario Bros. U et Donkey Kong Country: Tropical Freeze offrent différents types d’assistance qui vous permettent de sauter des niveaux gênants. Rien de tout cela ne se fait au détriment des étapes difficiles de fin de partie.

Respire

Celeste, un jeu de plateforme de précision hyper difficile, a également été lancé avec une fonctionnalité similaire à celles qui viennent d’être décrites. À l’origine, il était appelé «mode de triche», mais étant donné que Celeste raconte une histoire de surmonter des problèmes de santé mentale, des attaques de panique et une faible estime de soi autour de l’escalade d’une montagne, le designer Matt Thorson a finalement décidé que la connotation négative d’appeler un tel la fonctionnalité «tricherie» était en contradiction avec les thèmes de l’histoire et l’a renommée «mode d’assistance».

La fonctionnalité était la même, mais la connotation était beaucoup plus aimable. Cette fonctionnalité et son cadrage ne sont pas le seul moyen pour ce jeu hyper difficile de montrer de la chaleur aux joueurs en difficulté.

Pourquoi grimperait-on une montagne? Bien sûr, il y a un pic d’adrénaline et un high naturel qui accompagne l’effort physique. Mais cela ne donne pas vraiment une image complète, n’est-ce pas? L’escalade est un acte qui s’accompagne également d’épuisement, de douleurs provoquées par chaque tendon musculaire et de périls. L’effet neurochimique passionnant est temporaire; il vient par à-coups et il se lave comme une marée. Si c’était la raison singulière de le faire, tout le monde cesserait de fumer et descendrait la seconde où l’euphorie faisait place à la douleur et à la détresse.

Je pense que la raison pour laquelle quiconque termine une ascension est le sentiment d’accomplissement quand ils atteignent le sommet, prennent une profonde bouffée d’air et regardent toute la création avec le sentiment que par leur propre travail, ils ont fait quelque chose que le lactique l’acide dans leurs muscles leur criait qu’ils ne pouvaient pas et ne devaient pas faire.

Capture d’écran de Celeste: Matt crée des jeux

Plutôt que de narguer, de se moquer, de frustrer ou de se délecter du sadisme, les jeux difficiles sont maintenant plus concentrés que jamais sur l’encouragement des joueurs à atteindre le sommet de la montagne. Celeste, en particulier, joue un rôle très actif en vous encourageant à atteindre le sommet.

“Respire juste.” “Pourquoi es-tu si nerveux?” “Tu peux le faire.” Des messages comme ceux-ci, livrés sur des cartes postales qui arrivent tout au long du jeu, sont destinés à vous faire avancer. Il y a de fortes chances que vous échouiez beaucoup avant de battre le jeu pour la première fois. En fait, votre nombre de morts vous est montré à la fin de chaque étape. En route pour battre le jeu (ainsi que de nombreux côtés B et C des étapes), j’ai accumulé plus de 1200 morts. Mais Celeste veut que vous arriviez à la fin afin que vous puissiez vous prélasser dans la fierté et l’accomplissement de le surmonter. Les cartes postales recadrent l’échec, et celle qui témoigne le plus de cette philosophie d’encouragement se lit comme suit: «Soyez fiers de votre nombre de morts! Plus vous mourrez, plus vous apprenez. Continue!”

L’année dernière, un jeu intitulé Death’s Gambit a tenté de traduire des éléments du playbook de FromSoftware en 2D. Cela signifie, en partie, que vous mourrez probablement beaucoup au cours d’une partie. Son développeur White Rabbit en a tenu compte, ajoutant une façon plutôt unique d’atténuer la frustration de l’échec en vous montrant une cinématique unique. Ces scènes ne sont pas jouées après chaque mort, mais sont déclenchées de manière quelque peu aléatoire et sont uniques à tous les autres types de cinématiques du jeu. Dans un jeu dans lequel on s’attend à ce que vous mouriez souvent, ces moments vous récompensent presque pour avoir fait ce que le jeu attend, et ils vous donnent l’occasion de prendre une profonde respiration et de laisser aller tout ressentiment persistant sur la façon dont vous êtes mort.

Children of Morta, une roguelite sous-estimée d’octobre dernier, utilise un système similaire. Ne pas terminer la plomberie dans les profondeurs du mont Morta ne vous ramène pas simplement au manoir familial où vous avez commencé. Au lieu de cela, vous pouvez regarder le temps passer, de nouveaux événements se déroulent et le lien familial et devenir plus fort ensemble. L’histoire avance progressivement, que vous terminiez ou non les différentes étapes. Cela rend la pilule amère de manquer à un boss difficile ponctuant une course exténuante d’une heure un peu plus douce au palais. La récompense du succès est bien sûr plus grande, mais la défaite n’est pas aussi dégonflante que les autres jeux du genre.

La nature des difficultés dans les jeux est en constante évolution. Cette décennie, les jeux difficiles n’ont pas perdu leur avantage, mais ont plutôt pris conscience des raisons pour lesquelles nous apprécions les choses difficiles et quel est le point ultime d’un défi. Cette décennie, les jeux difficiles sont devenus plus doux et plus accessibles.

David O’Keefe est un journaliste et photographe indépendant qui sourit à la mention même des geckos léopards ou de Warcraft 3. À la suite de ses luttes contre la dépression et le trouble d’anxiété sociale, David est également devenu un défenseur vocal de la santé mentale. Il couvre les jeux, les esports, la technologie et le divertissement. Suivez-le sur Twitter @DaveScribbles.

