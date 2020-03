Les jeux et le matériel PS4, Xbox One et Switch bénéficient d’énormes réductions dans la vente d’entrepôt Amazon

Amazon a lancé une nouvelle vente d’entrepôt qui réduit de 20% supplémentaires les produits d’occasion et remis à neuf comme les jeux vidéo, les contrôleurs et les consoles. La durée de cette promotion n’est pas claire, mais les disponibilités sont limitées, alors agissez rapidement si vous êtes intéressé à profiter de l’une de ces offres.

Des jeux comme Death Stranding, Star Wars Jedi: Fallen Order et Control sont tous présentés, tout comme l’un des meilleurs contrôleurs Xbox One pour 2020, le Razer Wolverine TE, qui sera compatible avec la console de nouvelle génération de Microsoft, la Xbox Series X Bien sûr, si vous souhaitez économiser encore plus d’argent, vous pouvez vous procurer des contrôleurs Switch Joy-Cons standard, DualShock 4s et Xbox One à un prix avantageux.

L’une des offres les plus intéressantes de cette vente actuelle est le pack Death Stranding PS4 Pro en édition limitée, qui est livré avec une console impressionnante au design unique. Il commence actuellement à 360 $ pour le forfait en “très bon état”. C’est une excellente affaire, d’autant plus qu’il y a beaucoup de grands jeux PS4 à jouer en ce moment et encore plus à venir cette année. Il s’agit notamment de Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima et The Last of Us Part II. On ne sait toujours pas combien de jeux PS4 seront compatibles avec la PS5 de nouvelle génération, bien que Sony pense que la majorité des titres de la PS4 seront pris en charge.

N’oubliez pas de consulter Amazon pour la liste complète des offres. Il s’agit peut-être du dernier accord Amazon Warehouse depuis un certain temps, car Amazon priorise les produits essentiels pendant cette période cruciale. Avec la pandémie de COVID-19, Amazon a suspendu les produits non essentiels de son stock. Cela inclut les jeux vidéo, ce qui a provoqué des retards de livraison de Animal Crossing: New Horizons et Doom Eternal.

Meilleures offres de jeux vidéo

Meilleures offres de manettes de jeux vidéo et d’accessoires

Nintendo Switch Joy-Cons (Gris)

à partir de 56,98 $

DualShock 4 (blanc)

à partir de 37 $

Manette sans fil Xbox One (Gears 5 Limited Edition)

à partir de 41,37 $

Contrôleur Razer Wolverine TE Xbox One et PC

à partir de 74,43 $

Casque de jeu HyperX Cloud Alpha

à partir de 59,83 $

Meilleures offres de consoles de jeux vidéo

Pack PS4 Pro Death Stranding édition limitée

à partir de 360 ​​$

PlayStation VR – Blood & Truth, le pack VR de tout le monde pour le golf

à partir de 280 $

Console Xbox One S 1 To – Pack Star Wars Jedi: Fallen Order

à partir de 190,94 $

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: examen vidéo de Death Stranding