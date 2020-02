Les jeux gratuits de mars sur PlayStation Plus peuvent juste avoir fuité

Par Sherif Saed,

Mercredi 26 février 2020 11:20 GMT

Dans ce qui devient un événement assez régulier, la programmation de la PlayStation Plus du mois prochain a fuité.

La dernière semaine de chaque mois est généralement le moment où Sony révèle officiellement les jeux gratuits PlayStation Plus le mois suivant. C’est aussi lorsque la programmation a tendance à fuir.

L’utilisateur de Reddit Zioman a repéré une annonce sur un site Web polonais qui révèle à peu près ce que les membres de Plus peuvent attendre en quelques jours.

Selon leur capture d’écran, Shadow of the Colossus et Sonic Forces sont les deux jeux PS4 gratuits qui seront disponibles pour les membres en mars.

Bien que l’annonce affiche correctement la programmation de février, la capture d’écran est très petite, il est donc possible qu’elle soit falsifiée. C’est difficile à vérifier à ce stade, mais les deux jeux inclus pour mars semblent être des choix très sûrs pour Plus.

Nous prévoyons que Sony confirmera les jeux gratuits March Plus avant la fin de la semaine. Nous mettrons à jour cette histoire dès que nous en apprendrons davantage.

