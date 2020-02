Les jeux gratuits SNES et NES de février pour les abonnés Switch dévoilés

Nintendo a annoncé les jeux NES gratuits que les abonnés Nintendo Switch Online peuvent saisir en février – et il y en aura quatre au total ce mois-ci.

Il s’agit notamment du jeu de tir “cute-em-up” Pop’n TwinBee et du jeu de tennis 16 bits, Smash Tennis, pour SNES, ainsi que des jeux NES Shadow of the Ninja et Eliminator Boat Duel.

Les deux titres arriveront dans la boutique en ligne américaine de Switch le 19 février. Avec les nouveaux ajouts, il y aura 52 jeux NES dans la bibliothèque et 26 titres SNES pour un total de 78 cadeaux pour les abonnés.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir ces titres en action. L’éditeur en chef de GameSpot, Peter Brown, fait l’éloge de Shadow of the Ninja en particulier. Il dit: “Shadow of the Ninja est un jeu NES à la con et vous pouvez me citer là-dessus.”

Dans d’autres nouvelles de Nintendo, la société a confirmé que l’épidémie de coronavirus n’aurait pas d’impact sur les ventes de Switch dans l’Ouest, tandis que le nouveau service d’abonnement Pokemon, Pokemon Home, est désormais disponible sur Switch, iOS et Android.