Dans le premier épisode de cette série axée sur l’indé, nous avons choisi quelques jeux que nous pensons que vous devriez garder sur votre radar.

Bienvenue à la première itération de notre nouvelle série régulière: Les jeux indépendants et les actualités méritent d’être pris en compte cette semaine. Comme vous l’avez peut-être déjà deviné, nous allons rassembler les plus grandes histoires du monde indépendant à digérer.

VG247 est incontestablement grand public; nous aimons couvrir les plus grands jeux fréquemment et de plusieurs façons, mais nous reconnaissons également que nous pourrions faire plus pour mettre en évidence certains des meilleurs travaux que les développeurs indépendants produisent chaque jour.

Nous choisirons les révélations de jeux les plus intéressantes, les versions à venir, les actualités et même les activités commerciales à présenter dans une seule histoire. Tant de jeux incroyables arrivent chaque jour dans nos boîtes de réception, il est donc difficile de tout inclure, mais nous nous efforcerons de vous informer de quelque chose qui nous passionne, d’une innovation passionnante, ou simplement de présenter un jeu avec un gadget solide.

Hot indie games week du 10 février

La première section de cette fonctionnalité sera consacrée aux projets nouvellement annoncés ou aux jeux qui ont refait surface avec de nouvelles bandes-annonces, etc. En gros, ce sont les jeux qui ont retenu notre attention pour une raison ou une autre cette semaine.

Cloudpunk

Cloudpunk, l’aventure cyberpunk du développeur allemand Ion Lands, a refait surface avec une nouvelle bande-annonce et quelques nouvelles. Initialement annoncé pour Steam, le jeu sera également lancé sur PS4, Xbox One et Switch plus tard cette année.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Cloudpunk est une aventure à base de voxels dans un monde ouvert où vous incarnez un livreur voyageant dans la ville de Nivalis pour ramasser et déposer des colis et rencontrer de nouveaux personnages en cours de route.

Comme vous pouvez le voir dans la remorque, vous conduisez en fait la voiture volante d’un endroit à l’autre. C’est suffisant pour l’avoir sur notre radar, car peu de jeux de cette taille vous permettent d’explorer les villes futuristes dans lesquelles ils se trouvent.

Colonne vertébrale

Backbone est une aventure de détective noir avec un raton laveur. Le jeu a été repris par l’éditeur Raw Fury cette semaine, ce qui contribuera à son introduction sur PC et consoles début 2021.

Le monde de Backbone est basé sur le monde réel de Vancouver, la différence évidente étant les animaux anthropomorphes. Vous pourrez utiliser vos compétences intrinsèques et intellectuelles pour enquêter sur des indices, rechercher des pistes et remonter des cas.

Le monde dystopique du jeu est imprégné de jazz, de crasse et d’intrigues, et vous pouvez même jouer à un prologue gratuit dès maintenant sur Steam.

Oui, votre grâce

Oui, Your Grace, le jeu où vous pouvez être un terrible dirigeant, a officiellement une date de sortie.

Oui, Votre Grâce vous permet de gouverner un royaume médiéval en effectuant les tâches quotidiennes d’une famille royale. Vous pouvez recruter des alliés, émettre des décrets et découvrir comment résoudre d’autres problèmes banals et fantastiques de l’époque – y compris faire équipe avec des sorcières.

Oui, Your Grace arrive le 6 mars sur Steam, au prix de 20 $.

Malédiction des dieux morts

Curse of the Dead Gods a en fait été annoncé la semaine dernière, mais il a l’air si bon que nous avons dû l’inclure dans cette première édition. Curse of the Dead Gods est un jeu d’action isométrique de type voyou de Passtech et Focus Home Interactive.

C’est un jeu basé sur la course où vous utiliserez des armes de mêlée et à distance pour vous aider à vaincre les horreurs de monstres de plus en plus difficiles et de donjons toujours plus complexes.

En cours de route, vous évoluerez les pouvoirs de votre propre personnage grâce à des mutations démoniaques. Le combat semble délicieusement engageant, et les divers mécanismes exposés en font l’un des voleurs les plus intéressants depuis un certain temps.

Curse of the Dead Gods arrive sur Steam Early Access le 3 mars.

Jeux auxquels vous pouvez jouer ce week-end

Nous aimons anticiper les révélations passionnantes des projets en développement, mais nous attendons également généralement avec impatience le week-end le vendredi. C’est pourquoi nous consacrerons cette section suivante aux jeux auxquels vous pouvez jouer maintenant ou dans les prochains jours. Les bêtas, les démos, les versions complètes et tout le reste seront ici.

Sang d’aulne

The Prologue for Alder’s Blood sorti cette semaine sur Steam, gratuit à télécharger pour tous. Alder’s Blood est un jeu d’exploration au tour par tour et en partie furtif se déroulant dans un monde alliant le Far West au folklore de l’ère victorienne.

Vous incarnez le chef d’une partie de chasse aux monstres qui parcourt un monde où Dieu a réglé leur humanité. La couche d’exploration du jeu vous permet de décider quand commencer chaque chasse, et même de définir des pièges pour que les monstres s’engagent selon vos propres conditions. Vous n’aurez pas toujours cette chance, car le monde sinistre du jeu cache de nombreuses épreuves impitoyables.

Bien que le Prologue incarne un personnage différent de celui que nous jouerons comme dans le jeu complet, il devrait vous donner une idée de la boucle de gameplay. Téléchargez-le maintenant via Steam.

À l’ouest de Dead

La bêta ouverte de West of Dead a débuté. Disponible dès maintenant sur Steam et Xbox One jusqu’au 24 février, la version bêta vous permet de découvrir la vision unique du jeu sur les tireurs à double bâton.

Le développeur le décrit comme un «jeu de tir à double bâton basé sur une couverture 360», ce qui aura beaucoup plus de sens lorsque vous le verrez en action ou que vous mettrez la main dessus. Le combat de West of Dead semble fluide, avec des animations fluides pour entrer et sortir de la couverture.

Il a un style tueur avec des lignes d’encre épaisses et des couleurs saisissantes, et vous pouvez jouer un personnage exprimé par Ron Perlman.

La version bêta du PC est uniquement jouable à l’aide d’un contrôleur, et vous devrez sauter à travers quelques cerceaux pour obtenir une clé Steam, mais c’est tout. Vous pouvez également l’obtenir sur Xbox, sans arceaux.

Darksburg

Darksburg est un jeu d’action coopératif de haut en bas du développeur Shiro Games de Northgard. Le jeu a frappé Steam Early Access plus tôt cette semaine, disponible pour un rabais de 18 $ jusqu’à mercredi.

Darksburg se lance avec quatre héros jouables et cinq cartes. Vous pouvez jouer en solo, l’IA prenant le contrôle des héros restants ou aux côtés de trois autres joueurs. Darksburg a également un mode PvP où vous pouvez jouer dans l’une des quatre classes de zombies et affronter quatre survivants de l’autre côté.

Le jeu possède de délicieuses armes et capacités, comme le chef héros qui manie une poêle géante.