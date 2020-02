Les jeux LCD Tiger Electronics reviennent avec Sonic et plus encore

Tiger Electronics a disparu depuis des années, mais la marque est relancée par Hasbro pour une nouvelle gamme de systèmes de jeux vidéo LCD. Pour les enfants des années 90 ayant de bonnes expériences avec les systèmes originaux, cela devrait ramener une ruée de souvenirs.

À venir cet automne pour 15 $ chacune, la gamme de jeux vidéo LCD Tiger Electronics comprendra quatre titres: Sonic the Hedgehog 3, Disney’s The Little Mermaid, Transformers Generation 2 et Marvel X-Men Project X.

Comme avec les versions originales, les jeux comportent des écrans avec des arrière-plans pré-dessinés et des éléments comme des héros et des boss qui s’allument pour simuler le mouvement. Ce n’est pas le système le plus avancé aujourd’hui, mais les coques colorées et les effets sonores charmants ont un attrait rétro.

“Chaque jeu ramènera les joueurs et les fans de rétro inconditionnels dans les années 90 avec le design et la technologie créés avec l’unité de jeu d’origine à l’esprit”, a ajouté Hasbro dans un communiqué de presse.

Tous les jeux nécessitent deux piles AA pour jouer, et ils comportent plusieurs étapes remplies d’obstacles et d’ennemis. Avec la sortie récente de Sonic the Hedgehog dans les salles, le jeu Sonic the Hedgehog 3 est sûr d’être populaire, et un remake en direct de Little Mermaid est actuellement en préparation.

À son apogée, Tiger Electronics a produit une tonne de jeux LCD, dont beaucoup étaient des versions simplifiées de titres de console et d’arcade. Ils comprenaient Battletoads, Castlevania 2: Simon’s Quest et Ecco the Dolphin, ainsi que plusieurs basés sur des dessins animés et des films.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Sonic The Hedgehog – Nouvelle bande-annonce officielle

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.