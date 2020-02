Les jeux les plus importants sur Kickstarter en février 2020

Il financement participatif Il s’agit d’une forme de financement dans laquelle de nombreuses personnes se réunissent, fournissant chacune une certaine somme d’argent, pour couvrir les dépenses d’un projet réalisé par un tiers et que cela peut voir le jour. C’est, très brièvement, comment fonctionne le financement participatif, bien que, comme mon professeur de droit commercial me l’a enseigné, “vous ne savez rien de ce que vous allez étudier jusqu’à ce que vous connaissiez son histoire”, donc avant de parler plus En profondeur sur le sujet et sa relation avec les jeux vidéo, passons brièvement en revue comment cela a vu le jour et, comment maintenant, grâce à Internet, il est à son apogée avec des plateformes telles que Kickstarter.

Histoire et fonctionnement

Selon de nombreux médias, le mot financement participatif a été utilisé pour la première fois dans le année 2006 pour Michael Sullivan dans son blog, fundavlog, qui, malheureusement, n’est plus accessible aujourd’hui. Il est composé de termes anglais foule (foule) et financement (financement). En espagnol, le terme généralement utilisé pour le traduire est microgestion, car c’est l’union de nombreuses petites contributions patron (personnes qui contribuent de l’argent au projet).

Son origine est généralement attribuée au groupe de rock britannique Marillion, qui a réussi à financer sa tournée aux États-Unis grâce aux dons de ses partisans. Malgré cela, il semble qu’ils n’étaient pas les premiers, car le groupe espagnol Extrême, a déjà fait quelque chose de similaire pour la production de son album “Vous à la maison, nous en jeu ». Le groupe, inspiré par les bulletins de vote que les enfants vendent à l’école pour leurs excursions, a vendu des bons valant 1000 pesetas, qui donnerait alors la possibilité d’être échangé contre l’album, ainsi que d’apparaître dans les remerciements.

Au fil des années, l’arrivée et la grande expansion d’Internet ont facilité ces pratiques pour tous. Des plateformes dédiées exclusivement à ce type de financement de projets ont commencé à se créer. Des sites comme Kickstarter ou, l’espagnol, Verkami, dans lequel, en échange d’un pourcentage de la collection, les différentes entreprises peuvent publier leurs projets afin que les consommateurs puissent les voir et décider s’ils souhaitent contribuer pour aller de l’avant ou non. Le fonctionnement de ces microgestions C’est assez simple. Les pages fixent une limite de jours, généralement ce chiffre se situe autour du mois, de sorte qu’un montant d’argent marqué par l’entreprise soit atteint, qui doit calculer au préalable quelles dépenses seront supportées par ledit travail.

D’autre part, nous trouvons deux informations principales que l’équipe de développement nous donne, parlant déjà de jeux vidéo. Le premier est le noyau, soit un jeu ou un périphérique, où nous trouverons tous les informations pertinentes; genre, moteur de développement, plateformes sur lesquelles vous pouvez jouer, objectifs qui débloquent de nouveaux contenus, etc. D’un autre côté, il y a le table des récompenses; dans celui-ci, nous sont proposés les montants avec lesquels nous pouvons contribuer et les récompenses que nous aurons selon lesquelles nous choisirons, vont généralement d’une contribution de témoignage de 1 € (pour simplement apparaître dans les crédits) à des chiffres illimités selon la récompense que en retour

Summer in Mara, le jeu espagnol de Chibig, a permis de récolter plus de 400 000 € entre Kickstarter et Indiegogo.

Maintenant le financement participatif a aussi son des ennuis. Là de nombreux projets simultanés, donc seuls quelques-uns finissent par atteindre le chiffre nécessaire pour que le projet puisse avancer. Bien qu’il existe de nombreuses plateformes, la plupart des jeux vidéo utilisent Kickstarter, à des exceptions telles que L’été à Mara, qui sort ce mois-ci, ou Indivisible, qui a opté pour Indiegogo (même si L’été à Mara J’avais déjà fait une campagne précédente en Kickstarter qui s’est accumulé au second).

Bien que le plus gros inconvénient de ce modèle soit que, contrairement à l’achat direct d’un produit, est payé en échange de quelque chose de futur, incertain et c’est généralement à mi-chemin du développement. L’argent que vous souhaitez contribuer ne sera facturé au client que si l’exigence d’atteindre le financement minimum est remplie avant la date indiquée. A partir de ce moment, la plateforme de shift est déconnectée du projet et est responsabilité de l’auteur de terminer et livrer son travail. Des retards de développement peuvent survenir, certains aspects du jeu présenté peuvent changer ou le jeu peut éventuellement être annulé et l’argent perdu, ce n’est pas habituel, mais il y a eu des cas dans lesquels les entreprises après que les produits ont disparu après la charge . Comme nous le disons, ce sont des situations assez étranges, qui ne se produisent généralement pas, mais qui doivent toujours être prises en compte avant de s’impliquer dans une campagne.

Comme nous l’avons déjà dit, il y a une énorme quantité de titres qui essaient d’être financés par le micro-patronage; beaucoup d’entre eux n’atteignent pas l’objectif, beaucoup d’autres le font, mais seulement une petite quantité d’entre eux ont atteint profondément les joueurs. Si vous souhaitez passer en revue les grands titres issus de financement participatif, vous pouvez voir les campagnes dans Kickstarter de jeux comme Chevalier creux, The Banner Saga, Donjon le plus sombre ou Blasphématoire.

Hollow Knight a si bien fait que ceux qui ont contribué à son Kickstarter auront des remises sur le deuxième versement

Objectifs et exigences

Eh bien, pourquoi tout ce gâchis? Parce que notre intention dans cette section est, d’une part, d’aider les développeurs qui ont leurs jeux sur différentes plateformes à avoir plus visibilitéet, d’autre part, vous montrer les produits les plus remarquables du mois, au cas où vous souhaiteriez les prendre en charge.

Dans le titre de la section, je parle des exigences, car il est important de clarifier quels jeux peuvent entrer et lesquels ne le peuvent pas. Au cours d’un mois où l’une de ses nouvelles les plus importantes a été la campagne Kickstarter de PlatinumGamespour le lancement The Wonderful 101: Remastered, Je voudrais souligner qu’un tel jeu n’est pas sur la liste. Comme nous l’avons dit précédemment, l’un des objectifs de cette initiative est de donner de la visibilité aux jeux et, il est évident, que les jeux d’étude déjà consolidés, qui, pour les raisons qu’ils jugent appropriées, sont financés de cette manière, n’ont pas besoin de ce soutien ( en quelques heures le minimum avait déjà été atteint et, au moment de la rédaction de ces lignes, ils avaient déjà été collectés 1 498 929 €, alors qu’au début ils n’étaient nécessaires 45 615 €).

Par conséquent, nous allons compiler ici une petite liste, avec les caractéristiques que les jeux doivent avoir à inclure:

Le premier et indispensable, dans certains de ses objectifs, le lancement doit être inscrit Nintendo Switch. Il y a des moments où vous avez besoin de plus d’argent que le minimum pour lancer sur certaines plateformes, donc le jeu est sorti, mais pas sur toutes les consoles. La simple mention de la console hybride de Nintendo, il permet de l’inclure dans le billet, même si comme on dit, il sort enfin pour toutes les plateformes, sauf pour lui. L’étude de développement doit être indépendant, une exigence assez diffuse qui nécessiterait plus d’explications, mais que l’on précisera en cela: ne dépendent pas financièrement d’une étude plus vaste et dont l’idée de développement est la sienneMalgré le titre de la section, ils peuvent être trouvés sur des plateformes autres que Kickstarter, même si nous prévoyons que la grande majorité des titres en sortiront. Atteignez les normes de qualité minimales. Une section subjective, mais en cas de doute, sera sélectionnée parmi la formulation pour entrer ou non. Nous ne savons pas à quoi ressemblera un jeu jusqu’à son lancement, mais il peut être intuitif par les informations, vidéos et images présentées dans les campagnes de financement. Vos campagnes doivent être en date d’ouverture pour participer. Il ne serait pas cohérent de parler de jeux «expirés», alors que l’un des objectifs de ce projet est de donner de la visibilité à ces projets afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs. Il y aura une sélection de entre 3 et 4 matchs par mois, ainsi que des mentions honorables pour d’autres titres, moins importants, mais qui méritent de figurer dans l’article.Les jeux seront commandés en fonction de leur date de campagne finale, du plus proche au plus éloigné.

Enfin, chaque mois, nous passerons en revue les titres Kickstarter du mois précédent à voir qui ont réussi à atteindre leurs objectifs et lesquels non. Comme nous leur reviendrons à l’avenir s’ils reviennent pour faire une autre ruée dans le monde du crowdfunding avec le même projet ou un projet différent.

Créateur: Garrick Campsey

Contribution minimale pour obtenir le jeu: 14 €

Objectif de lancement sur Nintendo Switch: 9 200 €

Fin de campagne: 24 février 2020

Date de livraison prévue: Novembre 2020

Nationalité: États Unis

Le genre de plateformes C’est l’un des plus évolués de l’histoire. Dès le premier Super mario, même le sien Bleu clair, les sauts sont la principale mécanique de ce type de jeux, mais pas le seul, puisque chaque titre a pu l’accompagner avec d’autres pour donner de la diversité au titre. Le titre qui nous concerne maintenant, LAZR, met en œuvre quelque chose de tout à fait nouveau, non seulement du point de vue jouable, mais technique: un système spectaculaire de physique des tissus. Il y a quelque temps, vous pouviez voir sur Twitter une vidéo dans laquelle vous avez vu un grand réseau, avec lequel le protagoniste du jeu, LAZR, dont nous parlerons plus tard, pourraient interagir, à la fois en l’utilisant pour grimper, en le brûlant et en le détruisant, une joie absolue pour l’œil de tout joueur.

J’ai passé un peu plus de temps à optimiser les sims de tissu de la démo. Maintenant, je peux remplir un niveau entier de tissu et maintenir 60 images par seconde, avec une destruction complète. Excitant! #monogame #indiegame #gamedev #indiegame pic.twitter.com/DiF3XywSjI

– Garrick Campsey (@_mrgrak) 4 octobre 2019

Avec une section artistique saisissante, avec des couleurs fluo sur fond sombre, LAZR Cela nous met dans le rôle d’une IA très avancée dont l’apparence extérieure est celle d’une femme, mais que l’intérieur n’est rien de plus qu’une masse de fils et de circuits qui forment un endosquelette qui lui permettra d’employer un large éventail de compétences pour surmonter les adversités Que nous rencontrons. Et, le jeu propose un système d’amélioration, avec laquelle nous pouvons avancer de manière plus simple plus de 100 niveaux que nous affronterons dans les différents endroits.

Comme d’habitude dans ce type de titres, la conception des niveaux est faite pour encourager la relecture, car à la fin du niveau, nous obtiendrons une note que nous pouvons améliorer en fonction de la répétition des niveaux. De plus, indépendamment de cela, LAZR aura un histoire tout à fait profond et avec les décisions qui affectera son développement, nous conduisant finalement à une fin concrète de plusieurs qui sont disponibles.

Un délice pour les amoureux de plateformes plus classique, mais ils se sont adaptés à l’époque actuelle. Le titre, qui sera mis en vente pour toutes les consoles disponibles, est le seul de la liste qui n’a pas encore atteint son objectif en Kickstarter et la première dont la campagne touche à sa fin, malgré cela, a reçu un coup de pouce ces dernières heures et il semble qu’elle puisse enfin être surmontée.

Créateur: Skymill Studios

Contribution minimale pour obtenir le jeu: 28 €

Objectif de lancement sur Nintendo Switch: 142 830 €

Fin de campagne: 27 février 2020

Date de livraison prévue: Juin 2023

Nationalité: États Unis

Si quelque chose que nous avons vu ces derniers mois est que, malgré certains problèmes, la formule Pokémon Cela fonctionne encore aujourd’hui. Non seulement à cause des livraisons récentes de Épée et Boucliermais aussi par Temtem; le jeu espagnol qui a dépassé sa campagne de Kickstarter de loin et qui a déjà publié son Accès anticipé sur PC Temtem modifier certaines des mécaniques de la saga de la collecte de créatures Nintendo, bien que la base reste la même. Destins proches aller plus loin, en changeant plusieurs mécaniques, parmi lesquelles l’étape de combat se transforme tour à tour en combat en temps réel.

Dans Destins proches Nous aurons un grand monde ouvert à explorer, avec différents endroits, paysages et villes à visiter, en plus de centaines de créatures, connues sous le nom de Kinfolk capturer –103, qui pourrait atteindre 156 si tous les objectifs sont atteints. Nous pouvons personnaliser notre personnage, choisir son physique, ses vêtements, ainsi que créer notre propre maison.

Jusqu’à présent, il semble que ce soient des aspects que nous connaissions déjà, mais quand le combat arrive, les choses changent beaucoup. Comme nous l’avons dit, le combat devient temps réel, nous prendrons le contrôle de notre Kinfolk et nous pouvons nous déplacer librement à travers la zone de combat, ainsi qu’esquiver et exécuter les différentes compétences et attaques que nous possédons. Quand notre Kinfolk ils tombent au combat, ne sera pas affaibli, sinon quoi ils mourront. Il est inévitable ici d’utiliser Manida par rapport à Âmes noires, mais est-ce, comme dans la saga de FromSoftware, les créatures deviendront âmes, et nous aurons un délai pour les récupérer dans le dernier camp où nous nous reposons avant qu’ils ne disparaissent complètement.

D’un autre côté, lorsque nous montons de niveau, notre Kinfolk Il évoluera, mais d’une manière différente, chaque bug présente un petit arbre d’évolution, dans lequel nous pouvons choisir la branche que nous voulons faire évoluer. Pour le reste, nous aurons le guildes dans les différentes villes, qui servent de gymnases, ainsi que divers types qui seront plus ou moins efficaces les uns contre les autres. Le jeu aura également un support multijoueurautant que pour se battre, comme pour échanger.

Comme on peut le voir dans les différentes images montrées, il semble qu’il y ait des animations qui sont sur le point d’être peaufinées, mais sinon le projet semble donner une tournure encore plus grande qu’il ne l’a fait Temtem Et ça a l’air très bien. De plus, son lancement est daté de 2023, donc l’étude a suffisamment de temps pour travailler sur le diplôme. La campagne de Kickstarter a déjà dépassé le minimum et plusieurs des objectifs suivants, dont celui de 155 000 $ déverrouillé sa sortie en Nintendo Ssorcière.

Créateur: Peyton Burnham

Contribution minimale pour obtenir le jeu: 14 €

Objectif de lancement sur Nintendo Switch: 5 980 €

Fin de campagne: 7 mars 2020

Date de livraison prévue: Décembre 2022

Nationalité: États Unis

Il y a près de 3 ans, le créateur de Rose de Starcross, Peyton Burnham, avait déjà utilisé Kickstarter pour tenter de financer son premier projet Derrière la rose; un RPG basé sur l’exploration, des puzzles et des combats au tour par tour. Mais comme on dit, ce n’était qu’une seule tentative, ils sont venus chercher € 3,700 des € 9,200 qui ont été demandés pour le projet, il n’a donc finalement pas porté ses fruits. Maintenant le sien Peyton Burnham, à partir de la base de Derrière la rose a fait une autre tentative, mais cette fois avec plus de succès, car, en l’absence de certains 3 semaines À la fin de la campagne, votre jeu a déjà atteint l’objectif.

Voir aussi

Comme nous l’avons dit, d’après ce que nous pouvons voir dans la campagne de Kickstarter, le titre original du bébé, auquel il ajoute de nouvelles mécaniques et une histoire profonde. Le créateur commente qu’il s’est inspiré de grands titres comme La légende de Zelda, Mario, MÈRE, ainsi que des séries plus actuelles comme Steven Universe, entre autres.

Le jeu, comme son prédécesseur, est un RPG avec un combat au tour par tour, basé sur l’exploration de lieux situés dans un univers dystopique, mais avec un poids plus plate-forme. Malgré cela, une façon de comprendre les plateformes différentes de celle que nous avons vue au début de l’article dans LAZR, cette fois, ce seront des zones 3D, et davantage axé sur la résolution des énigmes, pour terminer les niveaux le plus rapidement possible. D’autre part, à la fois la palette de couleurs et le combat, qui rappellent ce qui est vu dans Undertale, ce sera tour à tour, mais dans lequel nous devrons faire de petits mini-jeux qui permettront de calculer les dégâts de notre attaque.

Un jeu qui ravira sûrement les amoureux RPG, une histoire profonde, différents lieux fantastiquement recréés, avec un apratado visuel pixel art et d’un bande sonore créé par lui-même Peyton. Le jeu a déjà une démo qui peut être téléchargée via la page de Kickstarter de la même chose, et c’est une variation du premier domaine que nous trouverons dans le travail final.

Créateur: ViralStudios

Contribution minimale pour obtenir le jeu: 19 €

Objectif de lancement sur Nintendo Switch: À définir

Fin de campagne: 15 mars 2020

Date de livraison prévue: Mars 2021 (PlayStation), mars 2022 (Nintendo Switch)

Nationalité: Badajoz, Espagne

Enfin, nous avons terminé les jeux du mois de février avec un jeu espagnol, Honneur mortel: Essence. L’étude d’Estrémadure, ViralStudios, nous apporte un jeu de action et roguelite stratégique. Des genres qui ont augmenté leur popularité ces dernières années, mais qui savent évoluer vers quelque chose de plus que des jeux dans des mondes créés de manière procédurale; et est-ce que des jeux comme Enfants de MortaIls veulent aussi nous raconter une histoire, ils sont connus comme roguelites narratives.

Dans son cas, ViralStudios Il veut nous dire quelque chose de très spécial pour eux, que a commencé à forger il y a plus de 20 ans, en 1997. Une histoire pour un jeu de rôle dans lequel les monstres des cauchemars prendront forme et deviendront réalité. Nous jouerons le rôle d’humains génétiquement améliorés, appelés agents et dont le travail consiste à lutter contre ces ennemis.

Au début, il y aura 4 zones, tous avec leur cadre caractéristique, leurs propres ennemis et événements, avec les mois, le jeu est mettra à jour gratuitement jusqu’au douzaine. Nous devrons sélectionner soigneusement sur la carte comment nous avancerons, car en fonction des caractéristiques de notre personnage et des objets que nous recevons, nous bénéficierons davantage d’un type de «pièce» ou d’une autre, donc le facteur stratégique Cela demande beaucoup de force. De plus, à l’avenir, nous trouverons de nouveaux éléments dans d’anciennes zones auxquelles nous ne pouvions pas accéder.

En plus des différents emplacements que nous aurons, nous passerons un peu de temps dans le Zone d’éveil, un emplacement qui servira de lien entre les jeux et où nous pourrons communiquer avec certains PNJ, recevoir des missions et où une partie de l’histoire se déroulera. Comme nous l’avons dit, nous contrôlerons différents Agents, mais ce sera le Agents principaux, ce qui fera progresser l’intrigue. Cela se fera sous la forme d’un roman graphique raconté à travers des bandes dessinées avec un art très caractéristique.

Et est-ce Honneur mortel: Essence a déjà remporté le prix Meilleur art, à la foire FIMP 2019 tenue à Gijón. Une proposition très risquée, mais qui leur donne de bons résultats, mélangez les personnages 2D, dessiné à la mainavec des scénarios 3D, est une tâche compliquée et parfois elle ne convient pas. Comme on dit, ce n’est pas le cas, un univers décadent, représenté par l’art gothique, finit par tout convenir parfaitement.

Le jeu a déjà atteint son minimum, il sortira donc d’ici un an, en mars 2021, mais en raison d’un accord, il le fera sous la forme d’une exclusivité temporaire pour PlayStation. Si les différents objectifs continuent d’être atteints, cela finira par sortir pour PC et pour Nintendo Switch. Donc, si vous êtes intéressé par les jeux vidéo nationaux et que vous aimez le genre action, n’hésitez pas à soutenir ViralStudios avec votre projet, Honneur mortel: Essence. En outre, le jeu a une démo, maintenant disponible, qui peut être téléchargé via sa page Kickstarter.

Mentions honorables

Un jeu de aventures, avec un section de pixels art très prudent et que pouvons-nous jouer seul ou en compagnie d’un ami. La vue isométrique, en plus de pouvoir se déplacer et attaquer dans 8 directions, rappelle beaucoup de jeux classiques du genre. Nous aurons plusieurs héros parmi lesquels choisir, avec lesquels éliminer les ennemis dans les différentes phases que nous visiterons dans un beau monde fantastique.

Un roguelite inspiré de deux des jeux les plus connus du genre: Entrez dans le donjon et Moonlighter. Du premier il faut quelques mouvements, ainsi que la façon d’utiliser les armes et du second, la gestion des magasins, puisque cette fois nous devrons aussi en prendre soin entre voyage et voyage, mais à cette occasion, le magasin sera situé dans une ville d’un univers cyberpunk.

Un titre, qui malgré un très bon rendu, s’est fixé un objectif très élevé et il est très probable qu’il ne sera pas atteint dans le reste de la campagne Kickstarter.

Connexes