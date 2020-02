Les jeux les plus recherchés de Famitsu – 9 février 2020

Il est temps pour le dernier Famitsu’s tableau des jeux les plus recherchés. Cette semaine, Animal Crossing reste n ° 2.

Passez la pause pour le graphique complet. Tous les votes ont été exprimés entre le 23 janvier et le 29 janvier.

1. [PS4] Remake de Final Fantasy VII – 1 574 votes

2. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 883 votes

3. [PS4] Tales of Arise – 638 votes

4. [PS4] Resident Evil 3-629 votes

5. [PS4] Nioh 2-583 votes

6. [PS4] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers – 454 votes

sept. [NSW] Bayonetta 3-378 votes

8. [NSW] Zelda: Souffle de la nature 2 – 366 votes

9. [NSW] Shin Megami Tensei V – 310 votes

dix. [PS4] Procès de Mana – 287 votes

11. [PS4] Cyberpunk 2077-268 votes

12. [NSW] Rune Factory 5 – 249 votes

13. [PS4] One Piece: Pirate Warriors 4-231 votes

14. [PS4] The Last of Us Part II – 219 votes

15. [NSW] Ushiro – 212 votes

16. [PS4] La légende des héros: Hajimari no Kiseki – 199 votes

17. [NSW] Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – 186 votes

18. [NSW] Procès de Mana – 173 votes

19. [PS4] Fantôme de Tsushima – 166 votes

20. [NSW] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers – 159 votes

21. [PS4] Relation Granblue Fantasy – 156 votes

22. [PS4] Impact Genshin – 146 votes

23. [NSW] Momotaro Densetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 140 voix

24. [NSW] Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – 138 votes

25. [PS4] Death end re; Quest 2-135 votes

26. [PS4] Fairy Tail – 128 votes

27. [PS4] Sakuna: de riz et de ruine – 126 votes

28. [PSV] Anonyme; Code – 117 votes

29. [PS4] Metal Max Xeno Reborn – 108 votes

30. [NSW] Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – 95 votes

