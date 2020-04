Les jeux les plus remarquables sur Kickstarter en avril 2020

Au cours du dernier mois de mars, Nous avons déjà mentionné que le virus qui nous a confinés à la maison, affectait certaines campagnes de Kickstarter. Certaines études espagnoles, avec lesquelles j’ai pris contact, ont reporté leur projet à une date où la situation s’est stabilisée. De plus, l’un des titres dont nous avons parlé le mois dernier a finalement mis fin à son initiative, en raison du moment étrange que nous vivons. Cependant, d’autres ont atteint leurs objectifs. Ci-dessous, nous compilons la fin de ces campagnes:

Nekojishi: Lin & Partners: le RPG qui nous permettra d’explorer non seulement la ville de Taïwan, mais aussi sa culture et son folklore, ont largement atteint son objectif. Si le développement du jeu est conforme aux plans établis, Octobre 2021 nous pouvons déjà en profiter.Jitsu Squad: ce coloré et frénétique Beat ‘Em UpC’est le titre qui a décidé de reporter sa campagne pour l’avenir qui, selon l’étude, serait dans les prochains mois. Un peu plus de 17 000 des 50 000 euros avaient été levés.Mer d’étoiles: le RPG créé par Sabotage, qui se déroulera dans le même univers que son précédent succès: Le messager. Il a été financé en quelques heures, et au moment où j’écris ceci, dans le dernier 24 heures de campagne, le compteur continue d’augmenter et avoisine le million d’euros. Peut-être que lorsque ce texte sera publié, il sera déjà adopté. Le jeu sera lancé en Mars 2022.Entreprise dynamique: Comme nous l’avions déjà prévu, ce plateformes 2D, avait déjà atteint son objectif, il verra donc la lumière Décembre 2021. La question reste de savoir si un port arrivera pour Nintendo SwitchParce que le studio veut voir comment fonctionne le titre dans les ventes, avant de s’aventurer dans un projet plus vaste.Terra Nova: Légende des runes: un RPG coupe classique ce qui nous rappelle le premier Final Fantasy. Il a encore 19 jours de campagne devant lui, vous avez donc encore le temps de participer à sa campagne. Bien sûr, 43 000 € restent à lever, il nous est donc difficile de le lancer enfin sur le marché.

Maintenant, le mois d’avril est chargé de projets nationaux. Tres des jeux ce que nous vous présentons ils sont espagnols et, l’autre, d’un pays hispanophone comme il est Mexique. Commençons donc par eux et, comme toujours, l’ordre est déterminé par la date de fin de leur campagne, du plus proche au plus éloigné.

Créateur: Halberd Studios

Contribution minimale pour obtenir le jeu: 12 €

Objectif de lancement sur Switch: 14 687 €

Fin du kickstarter: 23 avril 2020

Date de livraison prévue: Décembre 2021

Nationalité: Mexique

Une terre ravagée par une malédiction sombre qui a consumé toutes les couleurs du royaume. Neuf ans après l’arrivée de cela, un guerrier se lève pour la combattre, appelé L’Europe. Avec un peu plus que la mémoire de ses parents, décédés d’une maladie, il est armé de courage et commence sa grande aventure.

Nous devons explorer un orphelinat, connu sous le nom de Talos, un grand château mécanique créé par un ancien roi afin de protéger les orphelins du lieu. Selon l’histoire, les pièces de l’imposant bâtiment, également corrompues par l’obscurité, se déplacent comme si elles avaient leur propre vie. Notre objectif est d’enquêter non seulement sur les pièces, mais aussi sur les souvenirs des orphelins, afin de découvrir la vérité et comment vaincre la malédiction.

Jouable, on trouve un metroidvania classique dans Défilement latéral 2D, dont l’objectif est de nous raconter son histoire pendant que nous nous battons et explorons l’immense château de Talos et les endroits exotiques où se trouvent les souvenirs des orphelins. Nous aurons différentes façons de jouer, en fonction de l’armure et des améliorations que nous utilisons, ce qui nous fournira certaines capacités ou d’autres. Selon l’étude elle-même, ils s’inspirent de classiques comme Castlevania, Mega man zero, Super metroid y Crête du démon.

D’un point de vue technique, nous pouvons voir que pixel art comme les animations Ils sont bien travaillés et montrent les personnages et les paramètres dans les moindres détails. En revanche, sa section son n’est pas loin derrière, surtout son bande sonore dirigée par Michiru Yamane y Manami Matsumae, connu pour composer la musique de Castlevania y Mega man, respectivement.

Dans sa campagne Kickstarter Nous pouvons télécharger et essayer une démo, mais oui, uniquement dans PC. J’essaie généralement de ne pas approcher les campagnes vers la fin de la section, mais parfois les dates sont erronées et, dans ce cas, il reste très peu de jours pour participer, donc si vous êtes intéressé, ne vous reposez pas sur vos lauriers.

Créateur: Zerouno Games

Contribution minimale pour obtenir le jeu: 19 €

Objectif de lancement sur Switch: € 41 411

Fin du kickstarter: 29 avril 2020

Date de livraison prévue: Octobre 2021

Nationalité: Madrid Espagne

En février dernier, notre collègue Sr_Escribano nous a présenté un aperçu de HOLMGANG: Souvenirs des oubliés dans laquelle, entre autres, la campagne de Kickstarter nous sommes venus parler maintenant.

Après la mort de l’empereur de DracorumHazulem, son fils, se proclame son successeur. Après cela, il invoque le démons de la Première Hiérarchie et déclare que tout dans le ciel lui appartient. Notre rôle dans cette histoire nous placera de l’autre côté, dans la rebelles, une partie organisée par les rois de Draconie, Koricoh et la Princesse Hazulka, sœur de feu l’empereur.

Nous prendrons le contrôle de trois héros différents; Kandar, Tatsu y Valentia, chacun venant d’un peuple et d’une culture différents mais avec un objectif commun: vaincre le mal Hazulem. Vos compétences nous seront utiles selon où et quand nous serons. Venir avoir les caractéristiques des titres metroidvania, favorisant ainsi la rejouabilité des niveaux.

Bien que si quelque chose se démarque dans cette liste HOLMGANG C’est pour ses graphismes, car il s’éloigne de la 2D, nous emmenant dans des scénarios où l’on peut se déplacer en 3D. Quelque chose qui donnera plus de possibilités au combat, pirater et couperet le mouvement. Nous pouvons personnaliser les combos que nous utilisons, ainsi que ceux typiques àarbres de compétences pour apprendre de nouveaux mouvements.

Ce jeu inspire son gameplay dans des titres comme Dieu de la guerre, Castlevania: Lords of Shadow y Cellules mortes tandis que sa section graphique est plus proche de jeux comme Le loup parmi nous, en utilisant des techniques pour que le résultat se rapproche le plus d’un dessin fait à la main avec des peintures.

Créateur: Six Station Games

Contribution minimale pour obtenir le jeu: 25 € (Switch) 15 € (PC)

Objectif de lancement sur Switch: € 60,000

Fin du kickstarter: 4 mai 2020

Date de livraison prévue: Décembre 2021

Nationalité: Talavera de la Reina, Espagne

Aeterna: Noctis c’est un titre metroidvania qui nous met dans la peau de Le roi des ténèbres, dont l’objectif est de retrouver son pouvoir en explorant les vastes et belles terres d’Aeterna, situées entre la vie et la mort. Chaos, le créateur de l’univers et de tous les êtres qui l’habitent, a décidé de créer et de peupler ce monde, divisé en deux factions, qui lutteraient éternellement. Le roi des ténèbres y La Reine de la lumière Ils se battront en échange de l’immortalité, ce qui les fera renaître pour combattre à nouveau dans cette guerre cyclique.

Nous devons surmonter un grand nombre de domaines, tous différents et sans ordre établi, nous aurons donc une totale liberté pour avancer. Les niveaux sont conçus pour que nous puissions utiliser tous les mouvements et capacités de notre personnage. Bien sûr, cela nécessitera également notre propre capacité, car bien que le jeu soit accessible à tous les types de joueurs, la difficulté sera progressive et nous devrons apprendre à chaque pas que nous faisons.

Bien que si quelque chose attire l’attention de Aeterna: Noctis C’est sa section artistique. Avec une illustration réalisée de manière traditionnelle, “image par image”, qui, vue en conjonction avec les magnifiques décors montrés, crée une synergie particulière entre beauté et fluidité qui conduit à une finition exceptionnelle, à laquelle s’ajoute la musique créée par des artistes de renom, qui ne peuvent que combiner et aboutir à un cadre magnifique.

Il reste encore beaucoup d’argent pour atteindre le montant du financement, mais il reste encore quelques jours. Donc, si vous êtes intéressé par les jeux du genre metroidvania, d’ici nous vous appelons pour visiter sa campagne en KickstarterComme nous avons encore le temps d’aider le studio à lancer le jeu.

Créateur: JanduSoft et Grimorio of Games

Contribution minimale pour obtenir le jeu: 14 €

Objectif de lancement sur Switch: 15 000 €

Fin du kickstarter: 8 mai 2020

Date de livraison prévue: Novembre 2020

Nationalité: Barcelone Espagne

JanduSoft, une entreprise vétéran Kickstarter, nous apporte son quatrième projet, après en avoir financé trois autres auparavant, Indiecalypse le dernier il y a un peu plus de six mois. Cette fois, avec Grimoire des jeuxapporter Épée du nécromancien, un autre jeu dont nous avons déjà parlé dans NextN.

Un titre qui mélange des composants RPG avec ceux du genre comme un voyou. Nous devrons éliminer les ennemis dans les donjons en utilisant nos armes en combat en temps réel. De plus, nous aurons le pouvoir de faire revivre les créatures que nous avons tuées afin qu’elles se battent désormais en notre faveur. L’objectif du titre, qui s’inspire de grands jeux comme Entrez dans le donjon, Un lien avec le passé ou Azure Dreams, est de créer un système de combat fluide dans lequel non seulement nous devons nous battre, mais nous devons également invoquer les différents monstres pour effectuer des actions ou des attaques spécifiques.

Il est déjà confirmé que le jeu sortira sur plusieurs plateformes, car en quelques heures son objectif avait été atteint et, à ce jour, il a doublé. Bien sûr, la version de Nintendo Switch a un supplément cette fois. Épée du nécromancien utilise Codes IR qui peut être soit entré manuellement dans le jeu, soit scanné via une application sur notre smartphone, grâce à laquelle nous obtiendrons des améliorations et des objets. Au lieu de cela, ceux d’entre nous qui apprécient le titre dans l’hybride de Nintendo, nous aurons plus facile; Nous pouvons scanner ces codes en utilisant le lecteur situé dans le joycon à droite.

Voyez-vous des titres qui vous intéressent dans notre top April Kickstarter? N’oubliez pas de partager et de collaborer avant qu’ils n’atteignent leur échéance.

