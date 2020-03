Les jeux les plus remarquables sur Kickstarter en mars 2020

Il y a un peu plus d’un mois, à la mi-février, j’ai écrit le premier épisode de cette section dans laquelle nous avons passé en revue les jeux les plus marquants du mois qui tentent de se financer en Kickstarter, et … Wow comment les choses ont changé depuis lors! Nous nous trouvons dans une situation totalement atypique, de nombreux pays dans le monde sont presque paralysés, la population dans leurs foyers et la majorité des magasins et établissements fermés à cause de COVID-19, le coronavirus des amis.

Mon intention était de publier cet article il y a quelques jours, mais j’ai rencontré un problème; le putain de virus affecte également certains des projets de développement indépendants de jeux vidéo. Campagnes Kickstarter reportée ou même annulée, attendant que l’orage passe et que le calme règne, dans une plus ou moins grande mesure. Alors, suivant cette tendance, j’ai décidé de prendre quelques jours de plus pour voir comment la situation évoluait.

Enfin, malgré ce dont nous avons discuté, il y a plusieurs projets intéressants à aborder, mais d’abord, nous allons donner un bref aperçu de comment les titres que nous avons traités le mois dernier:

LAZR: Le jeu de plateforme vertigineux, il a atteint son objectif par les cheveux. Au cours des dernières heures, les clients qui avaient obtenu les plus grandes récompenses les ont échangés contre des prix bien inférieurs, de sorte que le développement était incertain. Malgré cela, le reste des joueurs a su répondre et, finalement, le jeu a dépassé son objectif et, en principe, il sera publié plus tard cette année sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.Destins proches: Skymill Studios Ce fut un grand succès sur Kickstarter, avec ce RPG qui mélange des éléments de mondes aussi différents que Pokémon et Dark Souls, le chiffre spectaculaire de 638810 € levé, alors qu’il ne fallait au départ qu’environ 47000 € pour financer le projet. Par conséquent, de nombreux objectifs supplémentaires ont été atteints, parmi lesquels nous soulignons l’inclusion de 80 créatures supplémentairesainsi que lancement du jeu sur la console hybride Nintendooui, il va falloir attendre au moins jusqu’à Juin 2023 pour qu’il soit mis sur le marché.Rose de Starcross: Après une première tentative infructueuse de Kickstarter, cette fois oui, Peyton Burnham Il a obtenu son travail pour atteindre son objectif. Un RPG qui s’inspire d’œuvres comme Zelda, Mario ou MÈRE, mais qu’en raison de son art et de son gameplay, nous pouvons voir qu’il a sa propre personnalité. Si tout se passe comme prévu, on peut profiter de ce titre sur PC et Nintendo Switch, a partir de Décembre 2022.Essence d’honneur mortelle: Le roguelite créé par deux des membres de l’étude Extremadura ViralStudios. Un jeu de action, mais qui utilise le romans graphiques le style gothique comme outil narratif. Le projet a dépassé son minimum de 10 000 € pour atteindre un peu plus de 15 000 €. Ainsi, bien qu’il ait été financé, l’objectif de Commutateur, afin que nous puissions profiter du jeu, en mars 2021 à Playstation 4. Malgré cela, comme ils nous l’ont dit dans l’interview que nous avons pu faire, le Big N est une priorité pour eux, alors quand l’exclusivité temporaire, 6 mois, qu’ils ont avec la console de Sony, ils feront tout leur possible pour lancer le jeu sur Nintendo.Hache de bataille: Le jeu d’aventure en vue isométrique, qui nous a emmenés dans un monde fantastique – et pixélisé – fantastique, a doublé son montant initial, afin que nous puissions en profiter, au début de l’année prochaine, dans Janvier 2021.Neon Blight: Le seul point négatif que nous ayons trouvé entre les matchs du mois dernier sur Kickstarter, depuis ne pouvait pas se financer. Malgré cela, nous espérons vous revoir à l’avenir. Une proposition intéressante qui nous a donné le contrôle d’un magasin d’armes dans une ville cyberpunk, pour lequel nous obtiendrions des ressources à vendre tout au long des jeux, nous jouerions dans des zones générées au hasard, un mélange de concepts de Moonlighter y Entrez dans le donjon, mais que finalement nous ne pourrons pas en profiter pour l’instant.

Comme nous pouvons le voir, un mois au cours duquel, à l’exception d’un seul, tous les jeux qui ont le plus retenu notre attention ont réussi à atteindre leur objectif et, par conséquent, ils peuvent être joués, certains avant d’autres, sur nos consoles. Voyons maintenant quels sont les titres qui se démarquent le plus Kickstarter en mars.

Créateur: Studio Klondike

Contribution minimale pour obtenir le jeu: 20 €

Objectif de lancement sur Switch: 44 975 €

Fin de campagne: 31 mars 2020

Date de livraison prévue: Octobre 2020

Nationalité: Singapour

Nekojishi C’est le nom d’un roman graphique publié en 2017 qui traitait de sujets liés aux hommes-bêtes et au folklore taïwanais. Lin & Partners C’est la continuation de cette histoire, mais en donnant un revirement total au gameplay. Studio Klondike a décidé à cette occasion de développer un RPG qui combine le genre de aventures y exploration avec combat dialectique en temps réel.

Trois ans après l’histoire originale, dans ce nouvel épisode, nous jouons le rôle de Liao, qui un jour se réveille avec la possibilité de voir dieux y esprits qui peuplent le monde. Trois de ces êtres, sous la forme de félins humanoïdes, décident de l’aider, car, après avoir terminé ses études, il ne trouve pas de travail et le manque d’argent le serre chaque jour. Finalement, Liao rejoint Lin & Partners, un cabinet d’architecture chargé de restaurer des lieux enchantés et de résoudre les problèmes avec les esprits qui les habitent.

Donc, c’est notre travail, explorer la scène ainsi que parler avec les différents personnages que nous rencontrons, afin de rechercher des informations qui nous aideront à résoudre nos métiers. D’un autre côté, nous devons affronter les esprits en conflit, mais toujours à distance, dans un combat dialectique dans lequel nous pouvons utiliser, par lettres, les informations que nous avons recueillies au cours de l’affaire.

Il est clair que Nekojishi: Lin & Partners Ce n’est pas un titre pour tout le monde, il faut lui donner le mérite d’essayer d’être innovant sous plusieurs aspects. Peut-être pas d’un point de vue artistique, de nos jours, il est inévitable que ces grosses têtes ne me rappellent pas Traversée d’animaux, oui c’est du point de vue du gameplay et en essayant de capturer dans un jeu vidéo des aspects liés à la culture de Taïwan. Bien sûr, malgré le fait que, comme je l’ai dit, ce n’est pas un jeu destiné au grand public, son premier opus a des notes exceptionnelles sur toutes les plateformes qui ont été publiées et sa base de fans et de nouveaux joueurs Pour ceux qui ont attiré l’attention, ils ont déjà levé 64 000 € pour la campagne Kickstarter, 20 000 € de plus que ce qui était nécessaire pour le lancement du jeu.

Créateur: Tanuki Creative Studio

Contribution minimale pour obtenir le jeu: 20 €

Objectif de lancement sur Switch: 80 000 €

Fin de campagne: 1 avril 2020

Date de livraison prévue: Mars 2020

Nationalité: Hollande

Depuis Rotterdam, Tanuki Creative Studio apporte Jitsu Squad, un Beat ‘Em Up que, même si je dois préciser que ce n’est pas, de loin, mon genre préféré, il est inévitable que lorsque vous voyez quelques secondes de son gameplay, il est impossible qu’il n’attire pas votre attention. Certains animations et musique brutales, une palette de couleurs très frappante et un grand nombre d’ennemis à anéantir sont les bases sur lesquelles le titre est basé.

Le roi, après la mort de sa femme après une maladie qu’il a subie pendant sa grossesse, a décidé de contacter les dieux afin qu’ils puissent l’aider à récupérer la reine, sans obtenir de réponse, il a cherché la même chose dans un puissant démon. Il a ordonné au roi de sacrifier 10 000 âmes en un an s’il voulait que sa femme revienne à la vie. Juste au moment où la date limite était respectée, il y avait encore une âme à sacrifier, alors il lui a finalement offert son âme. Après cela, le puissant démon, qui n’a jamais eu l’intention de la ressusciter, a atteint sa forme ultime et a régné pendant des centaines d’années. C’est alors que quatre mystérieux moines ont réussi à le vaincre et, au moyen d’un sort magique, à l’enfermer dans une statue.

Des centaines d’années se sont écoulées et l’histoire est devenue une légende, un mythe légendaire. Cependant, un sorcier maléfique, Origami, connaissait l’existence de la figure et la puissance qu’elle contenait. Pour le trouver, il a transformé tout le monde en un animal, promettant de les rendre à leur forme d’origine, en échange d’informations sur l’emplacement de la pierre. Mais là encore, un autre sorcier, Ramenqui connaissait les plans Origami, a utilisé ses pouvoirs pour invoquer quatre héros pour empêcher le mal de régner à nouveau.

Ce sont ces quatre héros que nous pouvons contrôler, chacun son chemin, statistique y compétences spécifiques, ce qui le fait jouer très différemment selon celui que nous choisissons. Ainsi, si nous parvenons à réunir un groupe avec trois autres amis, chacun de nous peut en choisir un et terminer l’histoire en mode coopératif.

Contrairement au titre précédent, il ne cherche pas à innover dans le gameplay, mais tente de porter au maximum la puissance d’un des genres les plus vus dans les années 90, le «moi contre le quartier». La conception des personnages et des ennemis, la coloration et les animations, font Jitsu SquadÀ tout le moins, il vous laissera collé à l’écran pendant toute la durée de votre bande-annonce, donc le jouer et, plus encore, le faire avec des amis, devrait être une expérience très amusante. Malgré cela, onze jours après la fin de sa campagne en Kickstarter, Il manque encore 34 000 € pour son financement. Bien qu’il soit difficile d’atteindre dans un premier temps le chiffre initial et d’autant plus l’objectif de Nintendo SwitchEspérons que le sprint final de ces jours fera Tanuki Creative Studios vous pouvez terminer le développement et la publication du jeu.

Créateur: Sabotage Studio

Contribution minimale pour obtenir le jeu: 17 €

Objectif de lancement sur Switch: 86 023 €

Fin de campagne: 18 avril 2020

Date de livraison prévue: Mars 2020

Nationalité: Canada

Cela peut sembler familier à beaucoup Sabotage Studio, car de la main de Retour numérique, en 2018, ils ont lancé l’un des jeux sur le marché indie Ce que les critiques et le public ont le plus aimé cette année-là: Le messager. Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas le titre, c’était une plateforme d’action, inspirée par le premier Ninja gaiden, mais oui, avec une difficulté beaucoup plus abordable. La section artistique, qui est passée de 8 à 16 bits sur le même écran (en raison des compétences qui nous permettent de jouer avec la chronologie dans laquelle nous sommes), ainsi qu’une torsion drastique du gameplay – que je ne veux pas vider qui ne l’ont pas encore joué – l’ont amené à remporter le prix pour “meilleur début d’un jeu indépendant»Lors du gala The Game Awards 2018.

Mer d’étoiles est un jeu qui se déroule dans le même univers que Le messager, mais cela arrive il y a de nombreuses années et change totalement de troisième. Cette fois, nous avons changé les sauts et les plates-formes pour un rythme plus lent et plus concentré. exploration au tour par tour et combat des RPG les plus classiques. Nous pouvons choisir entre une équipe de six héros, tous avec leur propres capacitésmais ils le font aussi synergies avec ceux des autres créant des combinaisons dévastatrices pour nos ennemis.

Nous aurons à notre disposition un grand nombre de domaines différents à explorer, avec la libre circulation, en éliminant le mouvement directionnel typique “par carrés” que les jeux indépendants de ce style ont généralement. Une section pixel art exécuté à perfection, qui montre même le moindre détail des scénarios, l’éclairage dynamique et une bande sonore qui suit la ligne du jeu précédent du studio, le feront, lors de son lancement en 2022, bien sûr, vous avez déjà atteint votre objectif sur kickstarter, soyez l’un des titres les plus marquants de l’année.

Mentions honorables

Un titre de plateforme pixélisé, très coloré et qui rappelle les classiques du genre. Avec plusieurs personnages qui nous permettront de passer les niveaux différemment et qui, a déjà atteint son objectif dans Kickstarter, mais, bien que le studio souhaite le lancer sur Nintendo Switch, nous ne savons toujours pas s’il arrivera.

Une campagne qui a du mal à atteindre son objectif sur Kickstarter. Un titre RPG ce qui nous rappelle le premier Final Fantasy quand on voit le design des personnages, les menus bleus si caractéristiques de la saga et la construction des décors. Mais comme nous le disons, bien qu’il ait encore beaucoup de temps devant lui, il semble que votre objectif initial est trop ambitieux.

