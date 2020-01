Les jeux mobiles de Nintendo ont atteint 1 milliard de dollars en dépenses de joueurs à vie

Il semble que la collection croissante de titres mobiles de Nintendo ait encore franchi sa prochaine étape importante!

Sensor Tower a publié à ce jour de nouvelles données sur les 6 entreprises mobiles de la société, qui ont totalisé au total 1 milliard de dollars en dépenses de joueurs! De tous les jeux, Fire Emblem Heroes a été le plus gros gagnant malgré une des plus petites bases d’installation par rapport aux autres titres de Nintendo. Pourtant, d’autres titres tels que Animal Crossing: Pocket Camp et Dragalia Lost ne traînaient pas non plus!

Voici les points saillants des données ci-dessous:

Données comptées sur l’App Store et Google Play

6 jeux combinés ont amassé 452 millions de téléchargements dans le monde

Super Mario Run a 244 millions de téléchargements

Mario Kart Tour a 147 millions de téléchargements

Fire Emblem Heroes représente 4% du total des téléchargements

656 millions de dollars, ou 61%, proviennent de Fire Emblem Heroes

Animal Crossing: Pocket Camp représente 12 pour cent

Dragalia Lost représente 11%

Mario Kart Tour représente 8 pour cent

Super Mario Run représente 7%

Le Dr Mario World représente moins de 1%

581 millions de dollars proviennent du Japon

316 millions de dollars proviennent des États-Unis

Gardez à l’esprit que ces données n’incluent pas les revenus de 800 millions de dollars de Pokemon GO – qui sont gérés par Niantic et The Pokemon Company.

Néanmoins, ces chiffres sont globalement impressionnants. Nous pouvons certainement voir Nintendo continuer à s’appuyer sur les mobiles si cela continue!

