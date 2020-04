les jeux numériques vivent le mois le plus réussi de son histoire

Les jeux vidéo, ainsi que les plates-formes de streaming vidéo, sont devenus les options les plus populaires pour faire face à la quarantaine des coronavirus. Comme prévu, ce type de produits et services augmentent considérablement leurs revenus pendant la période de détention, à tel point de battre leurs propres records. Dans le cas spécifique des jeux, le format numérique Il a réussi à effacer le physique en raison de la fermeture de magasins à travers le monde.

Les jeux numériques ont généré 10 milliards de dollars en mars, un nouveau record pour le format

Superdata, la firme d’analyse de marché, a publié son rapport sur les revenus des ventes de jeux vidéo pour mars 2020, et les chiffres sont stupéfiants. Le mois précédent a été le plus réussi de l’histoire du format susmentionnéparce que les consommateurs ont dépensé un total 10 milliards de dollars pour continuer à acheter des jeux – ou des micro-transactions – sans quitter la maison. Le chiffre représente une augmentation de 11% par rapport à la même période en 2019, où les dépenses ont atteint 9000 millions de dollars.

Si nous faisons une différenciation par plateformes, nous constatons que les revenus sur consoles, ils ont augmenté de 64% par rapport à février, laissant à 1 500 millions de dollars. Les jeux informatiques, quant à eux, ont augmenté de 56% par rapport au mois précédent pour s’établir à 576 millions de dollars. Superdata a également partagé le «Top 10» des jeux numériques qui génèrent le plus de revenus par plateforme:

Consoles

Animal Crossing: New Horizons

FIFA 20

MLB The Show 20

Doom Eternla

Call of Duty: Modern Warfare

NBA 2K20

Grand Theft Auto V

Fortnite

Tom Clancy’s Rainbow Six: Seige

Madden NFL 20

PC

Dungeon Fighter en ligne

League of Legends

Crossfire

Fantasy Westwand Journey Online II

Soleil éternel

Counter-Strike: Global Offensive

Borderlands 3

Demi-vie: Alyx

World of Warcraft West

World of Tanks

Animal Crossing: New Horizons Cela a été un succès total pour Nintendo. Seulement dans son premier mois a vendu 5 millions d’exemplaires numériques, le nombre le plus élevé de tous les jeux vidéo sur console de l’histoire – au cours de la même période. Le précédent record appartenait à Call of Duty: Black Ops 4. Et en parlant de la franchise Activision, la bataille royale de Call of Duty: Warzone a atteint un pic d’utilisateurs actifs de 62,7 millions.

Et qu’en est-il des jeux pour appareils mobiles? Ils ont également enregistré une augmentation de 15% de leurs revenus en mars, atteignant 5,7 milliards de dollars. Pokémon GO, bien qu’il s’agisse d’une proposition appréciée dans les rues, a apporté quelques modifications afin que ses utilisateurs puissent continuer à en profiter chez eux. Au cours du mois mentionné, 111 millions de dollars sont entrés, un chiffre bestial. Il sera intéressant de voir si l’industrie maintient ce rythme en avril.

👇 Plus de Breaking News