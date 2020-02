Les jeux PC de Sega seront désormais livrés dans un emballage entièrement recyclable

Par Emily Gera,

Dimanche 2 février 2020 23:44 GMT

Total War: Rome 2 – Enemy at the Gates sera le premier jeu PC de Sega à être officiellement livré avec un emballage respectueux de l’environnement.

“Nous sommes heureux d’annoncer que toutes nos futures versions physiques de jeux PC seront lancées dans des emballages entièrement recyclés!”, A révélé Sega aujourd’hui.

L’emballage sera recyclé à 100% – y compris son manuel – et utilise du carton recyclable. L’impression sur l’emballage utilisera des encres à base d’eau et de légumes, et comprendra une pellicule rétractable avec du polyéthylène basse densité. Selon la société, même le disque peut être recyclé «via des spécialistes».

«Bien que cette approche entraîne un coût supplémentaire pour Sega Europe, cela est en partie compensé par une distribution moins chère», explique Sega. Les économies seront réalisées en partie grâce à la baisse des coûts de carburant pour expédier ces produits plus légers, ainsi qu’à des coûts de destruction moins chers.

Sega a précédemment testé la sortie physique de Football Manager 2020 l’année dernière avec un emballage recyclé.

“Cette initiative souligne l’engagement de SEGA Europe à réduire ses déchets plastiques et ses efforts continus pour mettre en œuvre des pratiques commerciales respectueuses de l’environnement”, a déclaré le président de Sega Europe, Gary Dale, dans un communiqué préparé. “Nos estimations concernant Football Manager 2020 suggèrent que nous économiserions jusqu’à 20 tonnes d’emballages en plastique pour ce seul titre. Par conséquent, cette étape pour le reste de notre portefeuille de PC entraînerait une augmentation exponentielle de cette économie.”

Nous sommes heureux d’annoncer que toutes nos futures versions physiques de jeux PC seront lancées dans des emballages entièrement recyclés!

Total War: ROME II – Enemy at the Gates Edition de Creative Assembly indique notre intention de poursuivre cette initiative environnementale. pic.twitter.com/UdcwnQqSFU

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

– SEGA (@SEGA) 30 janvier 2020

Total War: Rome 2 – Enemy at the Gates Edition, qui propose la version 2013 avec trois extensions DLC, sera lancée le 6 février.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.