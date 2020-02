Les jeux physiques bénéficieront également de la livraison intelligente sur Xbox One et Xbox Series X

Parallèlement à la révélation des détails officiels concernant le matériel et la puissance de la Xbox Series X, la marque a profité de l’occasion pour montrer certaines fonctionnalités de ce qui sera bientôt un environnement partagé entre la nouvelle console et la Xbox One. L’un des plus notables est Smart La livraison, une fonction qui assurera à l’utilisateur le déploiement d’un jeu et l’utilisation des fonctionnalités de la console sur laquelle il s’exécute en achetant simplement une copie. Bien que l’annonce fasse référence au numérique, il y a de bonnes nouvelles pour les fans du format physique.

Après la récente présentation des fonctionnalités officielles de la Xbox Series X, un représentant de la division des jeux Microsoft a informé Polygon que la fonctionnalité Smart Delivery sera également disponible pour les jeux physiques, pas seulement numériques. Qu’est ce que ça signifie? Eh bien, il suffira d’acquérir un disque ou une copie numérique d’un jeu Xbox Game Studios pour que le système reconnaisse s’il fonctionne sur Xbox One ou Xbox Series X, garantissant les améliorations pertinentes dans le deuxième cas.

Cependant, il faut tenir compte du fait que l’engagement initial de Xbox est que cette technologie est disponible pour ses titres propriétaires et jusqu’à présent, CD Projekt RED a fait de même avec Cyberpunk 2077, qui sera le premier titre tiers en Profitez de la fonction Smart Delivery. Nous vous le disons parce que le même représentant a souligné que dans le cas de ces jeux qui ne sont pas de Xbox Game Studios, la fonction est une possibilité et c’est à eux de l’utiliser ou non.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la Xbox Series X et les fonctionnalités partagées dans l’environnement Xbox, telles que ce qui se passera avec Game Pass, entrez ce lien.

