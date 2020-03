Les jeux PlayStation Plus divulgués pour avril

Une bonne option pour passer ces jours de quarantaine sont les jeux que PlayStation Plus offre comme récompense mensuelle à ses utilisateurs. Nous sommes loin de la fin du mois de mars, alors Sony se prépare déjà à lancer les titres gratuits PS Plus pour avril.

Il semble que les utilisateurs de PlayStation 4 recevront une bonne surprise, car une bande-annonce divulguée a révélé les 2 titres qui seront donnés le mois prochain dans le cadre du service.

Le premier des jeux confirmés serait Uncharted 4: A Thief’s End, le dernier opus majeur de la populaire saga Naughty Dog. Au début de l’année, les utilisateurs de PS Plus ont reçu Uncharted: The Nathan Drake Collection, de sorte qu’ils auront bientôt accès à tous les jeux de la série principale si la gamme de jeux est confirmée pour avril.

Si vous êtes un fan des jeux de course, il y a aussi de bonnes nouvelles pour vous. L’autre jeu PS Plus pour avril serait Dirt Rally 2.0, un jeu de Codemasters qui a fait ses débuts au début de l’année dernière.

Comme nous l’avons mentionné, les jeux du mois suivant ont été confirmés par une bande-annonce divulguée. Au moment d’écrire ces lignes, Sony n’avait pas fait l’annonce officielle et avait apparemment déjà supprimé la vidéo qui avait été diffusée prématurément. Il faudra donc attendre pour en savoir plus de détails.

Nous vous rappelons que vous avez toujours la possibilité d’obtenir les jeux PlayStation Plus ce mois-ci. Si vous ne vous en souvenez pas, Shadow of the Colossus et Sonic Forces sont disponibles. Vous pouvez les obtenir jusqu’au 6 avril.

Visitez ce lien pour en savoir plus sur PlayStation Plus. D’un autre côté, vous trouverez ici toutes les actualités liées à la PlayStation 4.

