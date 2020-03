Les jeux Pokémon vous semblent-ils faciles? Ce ventilateur a terminé Platinum sans subir de dommages

Le jeu a dû être redémarré 69 fois avant d’atteindre ces résultats.

Puisque, en règle générale, les jeux Pokémon sont conçus pour que tout joueur de tout âge et condition puisse les compléter, souvent les joueurs à la recherche d’un défi parient dans une autre direction: les Nuzlockes! Pour les moins avertis, ce sont des défis auto-imposés qui limitent le nombre de fois que vous pouvez enregistrer le jeu, soigner, capturer ou échanger des Pokémon, et plus encore. Cependant, l’amateur Smallant1 a récemment relevé un défi comme peu d’autres: terminer Pokémon Platinum Edition!sans subir de dégâtscertains!

Dans des jeux comme Dark Souls, les «runs sans coup sûr» sont à l’ordre du jour parce que la compétence prévaut sur tout le reste, mais dans un jeu basé sur des combats au tour par tour, il nécessite unplanification et exécution méticuleusesde chaque Pokémon rival et sauvage que nous avons trouvé sur chaque itinéraire: tout dommage impliquant le redémarrage complet du jeu, y compris celui qui provient des effets d’état tels que le poison, mais aussi des effets de la météo, des mouvements tels que Picks ou Rocks Trap et plus .

Bien sûr, une fois que vous avez suffisamment de niveau pour affaiblir un Pokémon d’un coup, ce n’est pas si difficile, mais le processus pour y arriver l’est. Pense à luilutte contre ton rivalau début du jeu, par exemple: si vous choisissez Piplup, le Turtwig ennemi doit utiliser Shelter six fois et échouer deux Slumps consécutifs pour gagner le match. Ensuite, il y aurait un long processus de neuf heures d’accumulation d’expérience qui s’étendrait jusqu’à 140 heures de départ parfait … après pas moins de 69 redémarrages, comme l’a enregistré ABGaming. Vous pouvez voir un résumé de 20 minutes dans la vidéo qui accompagne l’actualité.

