Les jeux PS Plus gratuits de PS4 pour mars 2020 dévoilés

Il est difficile de croire que nous approchons de mars. Le nouveau mois apportera certaines des premières versions de jeux majeures de 2020, mais pour les membres PlayStation Plus, cela signifie également qu’un nouveau lot de jeux gratuits PS4 sera disponible. Dans les délais prévus, PlayStation a annoncé les jeux PS Plus de mars, qui seront libres de prétendre à partir de 3 mars. Jusque-là, il est encore temps de réclamer les jeux PS Plus gratuits de février: BioShock: The Collection, The Sims 4 et Firewall Zero Hour (PSVR). Comme d’habitude, ces jeux sont gratuits à conserver tant que vous avez un abonnement PlayStation Plus actif.

Première place pour les membres PS Plus en mars: L’ombre du colosse, un remake HD du classique PS2 2005. Shadow of the Colossus suit un homme du nom de Wander qui parcourt une terre interdite pour combattre des colosses massifs et blindés. Le jeu a obtenu un “superbe” 9/10 dans la critique de GameSpot Shadow of the Colossus pour ses visuels époustouflants, ses combats rivetants et son très bon cheval.

“Shadow of the Colossus est un voyage formidable, qui en vaut la peine et à reprendre”, a écrit Edmond Tran. “La révision visuelle est époustouflante, améliorant à fond toutes les facettes de l’excellente aventure de Wander and Agro. Galoper dans le monde tranquille est toujours à couper le souffle; abattre un colosse monumental est toujours humiliant. Shadow of the Colossus est une belle reconstitution d’un titre déjà exceptionnel. Il continue d’être un classique moderne et est un jeu extraordinaire que tout le monde doit expérimenter. “

Le deuxième jeu gratuit de mars est moins excitant, mais si vous êtes d’humeur à jouer à Sonic après avoir regardé le nouveau film Sonic the Hedgehog, Forces sonores vaut quand même la peine d’être accroché alors qu’il est gratuit. Offrant à la fois un défilement latéral classique et un gameplay 3D moderne, le jeu 2017 mettant en vedette le hérisson bleu préféré de tout le monde se déroule à une époque où le docteur Eggman et ses serviteurs ont réussi à conquérir le monde. Sonic et d’autres héros familiers comme Knuckles, Tails et Amy forment une force de résistance visant à arrêter les plans diaboliques d’Eggman.

Le jeu a obtenu une note de 5/10 dans la critique de GameSpot Sonic Forces – le rédacteur en chef Matt Espineli a apprécié son action passionnante mais a critiqué son manque général d’histoire et sa plate-forme maladroite. “Sonic Forces ne parvient finalement pas à faire avancer la mécanique des jeux Sonic 3D réussis ou à les présenter sous leur meilleur jour. Au mieux, un jeu de plateforme médiocre, Sonic Forces ne fait que renforcer les stéréotypes de longue date contre le flou bleu bien-aimé de Sega”, a-t-il déclaré. a écrit.

Si vous cherchez à renouveler ou à prolonger votre abonnement PS Plus actuel avec une remise, il y a beaucoup sur un abonnement d’un an à Ebay, qui se vend Codes PS Plus de 12 mois pour 38 $ chacun. Étant donné que les abonnements PS Plus coûtent généralement 60 $ et tombent rarement en dessous de 40 $, cela vaut la peine d’acquérir cette offre alors qu’elle est toujours disponible. Il s’agit d’un code numérique que vous recevrez par e-mail dans les 24 heures suivant l’achat.

Jeux gratuits PS 2020 de mars 2020:

