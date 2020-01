Les jeux River City Girls et Shantae pour Switch sont maintenant en vente jusqu’à -40%

Vous attendiez pour économiser gros sur les merveilleux jeux de WayForward? Eh bien, vous pouvez désormais récupérer trois de leurs jeux pour un peu moins cher!

WayForward organise actuellement une vente eShop pour River City Girls, Shantae and the Pirate’s Curse et Shantae: Half-Genie Hero – Ultimate Edition. Chacun des jeux sera en promotion jusqu’au 16 janvier 2020 (23 h 59, heure du Pacifique), comme suit:

Jeu

Prix ​​d’origine

Prix ​​de vente

% De réduction

River City Girls

29,99 $

20,99 $

30%

Shantae: Half-Genie Hero – Ultimate Edition

29,99 $

20,99 $

30%

Shantae et la malédiction du pirate

19,99 $

11,99 $

40%

Allez-vous saisir l’un de ces jeux lors de la vente? Laquelle de celles-ci souhaitez-vous le plus essayer? N’hésitez pas à sonner avec vos commentaires ci-dessous!

