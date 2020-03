Les jeux Tomb Raider pour PC sont gratuits grâce à Square Enix en raison de l’isolement social

Profitez de ces aventures tout enfermé à l’intérieur … gratuitement! (Image: Square Enix)

L’isolement social est devenu un peu moins ennuyeux grâce aux amoureux de Square Enix, rendant deux jeux Tomb Raider gratuits pour PC.

À partir du 23 mars 2020, les joueurs peuvent acquérir les deux Tomb Raider (2013) et Lara Croft et le temple d’Osiris gratuitement via leurs comptes Steam.

Les deux jeux donneront du plaisir supplémentaire aux joueurs pendant que nous attendons COVID-19.

Sache juste que Lara Croft (2013) est le jeu de base, ce qui signifie que vous ne pouvez pas obtenir ses skins dans le jeu sans acheter le DLC.

C’est un excellent point de départ pour tous les passionnés de Lara Croft débutants. L’histoire du jeu jette les bases pour lesquelles Lara Croft devient un Tomb Raider.

Pour récupérer ces titres gratuitement, les joueurs devront suivre ces étapes:

Visitez la boutique en ligne Square EnixConnectez-vous ou inscrivez-vous pour un compte Square Enix Members (inscription gratuite) «Achetez» le Tomb Raider et Lara Croft marqués «0.00» et le Temple d’Osirisgames via le siteAllez à «MES COMMANDES» pour accéder Acheter l’historiqueLocalisez l’un ou l’autre des jeux et cliquez sur le bouton «DÉVERROUILLER LA CLÉ D’ACTIVATION» pour ouvrir la page de confirmation de commande. Pendant que sur cette page, cliquez à nouveau sur «DÉVERROUILLER LA CLÉ D’ACTIVATION» (la commande peut prendre quelques minutes à traiter) Après avoir reçu une «clé , “Connectez-vous à SteamSelect” JEUX “Survolez et sélectionnez” ACTIVER UN PRODUIT SUR VAPEUR “Suivez les instructions jusqu’à ce qu’il vous demande la clé Saisissez la clé, suivez les instructions restantes, puis installez le jeu

